"La gara con l'arco": incontro alla biblioteca statale di Lucca

domenica, 18 febbraio 2018, 14:58

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, lunedì 19 febbraio, alle 10 inconterà i lavoratori e le aziende del distretto produttivo di Montramito, a Massarosa.

domenica, 18 febbraio 2018, 14:17

Gli studenti della Scuola superiore il Passaglia denunciano la presenza di eternit nel cortile della scuola. "L'amianto o asbesto - esordisce Domenico Capezzoli di Progressisti e Valori -, è un minerale molto diffuso in natura e largamente utilizzato in passato, fino a quando non è stata accertata la sua pericolosità...

domenica, 18 febbraio 2018, 14:05

Lunedì 19 febbraio alle ore 18 i candidati del centrodestra alla Camera e al Senato Riccardo Zucconi e Massimo Mallegni incontreranno presso la sede Assindustria di piazza Bernardini a Lucca i rappresentanti di categoria per confrontarsi sullo stato attuale e sulle prospettive future del settore in provincia di Lucca.

domenica, 18 febbraio 2018, 11:54

Per un appassionante week end Lucca torna ad ospitare i profumi e i sapori della Costa Toscana nell'annuale rassegna dei viticoltori delle province bagnate dal mare. I vigneron presenteranno personalmente i loro vini: oltre 600 etichette in degustazione per raccontare una fondamentale realtà produttiva toscana, un fantastico viaggio attraverso le...

sabato, 17 febbraio 2018, 19:46

Il Movimento 5 Stelle di Capannori informa le aziende che hanno i bidoni del non riciclabile che nel Consiglio Comunale del 13 febbraio 2018 sono state approvate le tariffe 2018 (ulteriormente aumentate), ma ancora una volta non è stata fatta chiarezza sul giorno previsto per il conferimento da parte delle aziende.

sabato, 17 febbraio 2018, 19:45

I due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) seguiranno domenica 18 febbraio le due iniziative che vedono Roberto Speranza illustrare a Lucca la propria proposta politica e programmatica.

sabato, 17 febbraio 2018, 19:40

"Crescere insieme...genitori si diventa": si chiama così il corso di massaggio infantile, rivolto a mamme e papà con bambini da 0 a 12 mesi, organizzato dal Comune di Altopascio insieme con l'Associazione italiana massaggio infantile (AIMI).

sabato, 17 febbraio 2018, 19:31

Per i patiti dello shopping alternativo, lontano dal luccichio dei centri commerciali, e dove oltre alla convenienza si va alla ricerca di un'atmosfera che non si riscontra nei negozi eleganti sabato 24 e domenica 25 febbraio, in un caleidoscopio di voci, luci che rendono gli acquisti tra le bancarelle itineranti...

sabato, 17 febbraio 2018, 19:31

Domenica 18 febbraio alle ore 12.30 il circolo ricreativo culturale di Piaggione ospiterà l'evento: "A pranzo con l'arte". Sotto la guida organizzativa di Aldo Baiocchi e Marco Nicoli esporranno i seguenti pittori: Giuseppe Aldi, Di Stefano Giuseppe, Novelli Francesco, Massimo Orsucci e Turini Marco.

sabato, 17 febbraio 2018, 16:11

"Bene - spiega Domenico Capezzoli responsabile di Progressisti e Valori - la decisione del Comune di Capannori di incentivare gli esercizi commerciali del proprio territorio che tolgono i vari apparecchi 'mangia soldi' all'interno della propria attività.