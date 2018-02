LeU: gli appuntamenti di martedì 27 febbraio

Altre notizie brevi

Riqualificare i quartieri delle città, dare nuova vita alle periferie, riportare i cittadini a frequentare le strade di sempre e riattiviare un senso di appartenenza e di solidarietà tra persone e luoghi. Sono questi gli obiettivi del progetto di riqualificazione delle periferie messo in campo dal governo nazionale a guida...

E' tornata ad accendersi oggi la targa di Amnesty International, affissa in via Cesare Battisti, all'esterno di Palazzo Santini, sede del Consiglio comunale. Un simbolo che viene illuminato per due notti consecutive ogni volta che, nel mondo, un Paese abolisce la pena di morte o converte una pena capitale in...

Sono in partenza i lavori di Acque SpA per sostituire le tubature idrauliche in via Tesei e via Salvo D'Acquisto, ad Altopascio.

Un appello, a votare alle elezioni di domenica 4 marzo prossimo per la lista di Liberie Uguali, e per i candidati del territorio Luca Baccelli al Senato e Cecilia Carmassi alla Camera. A lanciarlo sono un gruppo di amministratori di Lucca e della Piana, consiglieri comunali e assessori: Daniele Bianucci,...

"L'Italia deve tornare sovrana, e per farlo deve uscire dall'Euro e da questa Unione Europea". A dichiararlo Riccardo Bergamini, candidato al Senato per CasaPound Italia, che spiega in una nota la posizione della propria lista: "CasaPound è l'unico movimento che chiede senza indecisioni l'uscita unilaterale dall'Unione Europea e dall'Euro.

Il 1° marzo a Lucca, presso la sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC), si impara a gestire lo studio contabile. La formazione gratuita sul management dello studio è fornita da EVO Imprese, leader nella consulenza aziendale e nella formazione.

Il Comune di Capannori e l'associazione "I ricostruttori" organizzano il ciclo di incontri "A scuola di pace dalle religioni..." per incontrare e conoscere le comunità religiose presenti sul territorio di Capannori. L'iniziativa, che si svolge al polo culturale Artémisia di Tassignano, viene organizzata in attesa della manifestazione "I cammini dell'uomo".Il...

Il freddo siberiano mette a rischio le prime fioriture di albicocco, pesco e susino. In tutta la Toscana sono 1500 gli ettari di coltura, circa 600 aziende, che potrebbero venir danneggiati dall'ondata eccezionale di gelo. E' l'allarme di Confagricoltura Toscana, che si fa portavoce delle preoccupazioni crescenti degli agricoltori.

La giornata di lunedi 26 febbraio per i candidati di Liberi e Uguali – Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) si apre con i volantinaggi alla stazione di Lucca. Prosegue poi con un incontro alla Misericordia di Borgo a Mozzano (ore 11.30) ed un secondo volantinaggio ad una cartiera...

Lotta alle disuguaglianze e un percorso che non si esaurirà con il voto del 4 marzo, che rappresenta un inizio per dar vita a una nuova, grande forza di sinistra. È quanto hanno affermato questa mattina a Firenze Giuseppe Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza, riuniti sul palco del cinema...