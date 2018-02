Liberi e Uguali: "I tagli della Finanziaria del Governo sono inaccettabili. La sanità è un diritto universale, torniamo ad investire"

Altre notizie brevi

martedì, 13 febbraio 2018, 18:45

L’associazione Cluster di musica contemporanea propone un’anteprima alla sua “Stagione di Primavera” che inizierà il prossimo 21 aprile, con un concerto singolare dove la musica popolare si mescola a quella antica e a quella contemporanea attraverso numerosi Paesi Europei.

martedì, 13 febbraio 2018, 18:27

Lo scrittore di gialli Daniele Venturini, sabato 10 febbraio, presso l'auditorium della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, di Piazza San Martino a Lucca, ha presentato il suo secondo romanzo intitolato: “Le Indagini del Comandante Tenax – “Fuoco Amico”.

martedì, 13 febbraio 2018, 17:50

Si è svolta domenica 11 febbraio al Foro Boario la divertente festa di Carnevale organizzata dalle insegnanti della scuola primaria di Monte San Quirico in collaborazione con il gruppo Emergency di Lucca. I numerosi partecipanti accorsi hanno potuto godere della coinvolgente animazione del Laboratorio Musicale 'La Rondine', divertirsi con la...

martedì, 13 febbraio 2018, 17:29

La natura del tempo è di difficile definizione e si potrebbe dire con sant'Agostino “io so che cosa è il tempo, ma quando me lo chiedono non so spiegarlo“. Sull'idea di tempo si discuterà sabato prossimo, 17 febbraio, all'Agorà della Scienza affrontando il tema da 3 diverse prospettive: quella della...

martedì, 13 febbraio 2018, 16:53

Mercoledì 14 febbraio i due candidati per la lista Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) saranno nel corso della mattina al Mercato Ambulante di Lucca in Piazzale Don Baroni alle Tagliate per incontrare i cittadini.

martedì, 13 febbraio 2018, 15:36

martedì, 13 febbraio 2018, 14:29

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e buona parte della Piana di Lucca, domani, mercoledì 14 febbraio, alle 9.30 sarà al mercato di Stiava, mentre alle 14.30 sarà alla Torre Matilde a Viareggio per un incontro con...

martedì, 13 febbraio 2018, 14:28

Proseguono gli incontri su tutto il territorio provinciale del candidato alla Camera nel collegio uninominale di Lucca per il centrodestra unito Riccardo Zucconi che mercoledì 14 febbraio si confronterà con esponenti di Federcaccia e Camera di Commercio di Lucca sullo stato attuale e le prospettive future dei rispettivi settori.

martedì, 13 febbraio 2018, 12:13

I due incontri dedicati al tema dell'apprendimento, educazione e rieducazione della scrittura a cura dei grafologi Anna Baraldi e Giampiero Tovani e della psicologa e psicoterapeuta Sara Lorenzetti in programma ad Artémisiavenerdì 16 febbraio e venerdì 2 marzo alle ore 21 sono stati posticipati rispettivamente a venerdì 23 febbraio e...

martedì, 13 febbraio 2018, 12:12

Geometri in evoluzione è il titolo del libro che sarà presentato sabato prossimo, 17 febbraio alle ore 10,00 presso l'aula magna dell'Istituto per geometri "L. Nottolini" di via Barsanti e Matteucci. L'evento è aperto al pubblico e vedrà la partecipazione dell'autore, Salvatore Della Monica, del presidente del Collegio dei Geometri,...