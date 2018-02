Luca Baccelli e Cecilia Carmassi incontrano la Cgil: un lavoro dignitoso e sicuro al centro del confronto con la segreteria e le categorie del sindacato

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:04

Venerdì pomeriggio i candidati di Liberi e Uguali Luca Baccelli per il Senato e Cecilia Carmassi per la Camera incontreranno, presso la sede di via Luporini , la segreteria confederale della CGIL e rappresentanti delle categorie .

"Strategici gli argomenti in discussione - rendono noto tramite un comunicato - : il lavoro, non quello precario, non tutelato, occasionale , che serve solo per le statistiche, ma l’occupazione vera, qualificata, professionale, certa, sicura quella che restituisce alla persona dignità, fiducia in se stessa, capacità di essere cittadino pienamente . Da questa necessità, la destinazione delle risorse pubbliche ad investimenti strutturali non ai bonus , per l’assetto idrogeologico e la tutela dell’ambiente , per la riqualificazione di servizi, per le infrastrutture e per misure che rilancino l’occupazione, la cancellazione del jobs act ed ancora le tante vertenze non ancora chiuse o risolte che ci raccontano una realtà di crisi e di difficoltà a cui occorre dare risposte strategiche e definitive".