Mallegni (FI): "Quando applicheremo Flat Tax ci ringrazierà anche chi non ci voterà il 4 marzo"

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:28

"Quando applicheremo la Flat Tax, la tassa piatta per tutti al 23%, ci ringrazierà anche chi non ci voterà alle prossime elezioni politiche. La sua applicabilità è semplice matematica. Basta fare i conti per rendersi conto della sua progressività.": è quando ha detto Massimo Mallegni, candidato capolista al Senato della Repubblica per Forza Italia alle prossime elezioni politiche del 4 marzo nel listino uninominale per Lucca e Massa Carrara (Toscana 5) e nel proporzionale per la province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze (Toscana 1) intervenendo questa mattina a Punto Radio (info su www.massimomallegni.com). "La no tax area sarà elevata a 12 mila euro. Oggi la quota del reddito non tassabile è 8mila euro. Se tu guadagni fino a 12mila euro all'anno non paghi tasse. Vale per la famiglie e per le imprese che sono l'unico strumento per creare occupazione e sviluppo".