Marcucci e Baccelli (Pd) si presentano a Capannori

Altre notizie brevi

venerdì, 16 febbraio 2018, 17:43

I due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) sabato 17 febbraio saranno al Mercato di Porcari per incontrare i cittadini del territorio.

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:22

Sabato alle ore 21.15 prosegue con il quinto appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte...

venerdì, 16 febbraio 2018, 15:54

“Un’opportunità per i giovani, un aiuto concreto per le persone con disabilità” – è quanto dichiara il Presidente Nazionale di A.P.I.CI. – Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani – Riccardo Nucci – presentando l’avviso per la selezione dei giovani messo a bando dalla Regione Toscana.

venerdì, 16 febbraio 2018, 15:06

Sono per la precisione 16 mila 800 gli utenti che nel 2017 hanno ottenuto sconti sulla bolletta dell'acqua presentando domanda di agevolazione a GAIA S.p.A., risparmiando fino a oltre il 50% sul totale della bolletta. Tutte le domande presentate dagli utenti in possesso dei requisiti sono state accolte del Gestore.

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:27

Si chiama Tapestry from an Asteroided è la nuova mostra firmata da Marco Graziotti, pronta a sbarcare a Lucca dal 21 febbraio prossimo, al Caffè Letterario “LuccaLibri”, ed organizzata come molte altre dal graphic designer Maurizio Della Nave.

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:24

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, sabato 17 febbraio, alle 11 sarà a Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano, per la presentazione della nuova locomotiva diesel della società Dinazzano Po che...

venerdì, 16 febbraio 2018, 13:15

Sabato 17 febbraio 2018 con inizio ore 17:00 sarà presentata ufficialmente la lista "Italia agli Italiani " presso l' Hotel san Luca (Lucca Via San Paolino 103), con i candidati ed il programma per la Ricostruzione Nazionale, dichiara Giovanni Damiani segretario di Forza Nuova Lucca.

venerdì, 16 febbraio 2018, 12:56

La Cna, per il centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, organizza una gita di tre giorni nei luoghi in cui si svolsero le battaglie che la contraddistinsero.

venerdì, 16 febbraio 2018, 12:28

Parma è la Capitale della Cultura 2020. Questa mattina l’annuncio ufficiale da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, che ha reso nota la scelta della Giuria di selezione.

venerdì, 16 febbraio 2018, 12:22

Prosegue l'iniziativa 'Oasi aperta' promossa da Comune di Capannori e Wwf Alta Toscana onlus che prevede visite guidate all'Oasi Wwf 'Bosco del Bottaccio' per permettere a tutti di scoprire questa bella area naturalistica. La prossima visita guidata è in programma domenica 18 febbraio con inizio alle ore 11.