Martedì 6 febbraio dalle 16.45 presso l'Agorà di Lucca, ci sarà l'occasione di comporre un pacco sorpresa donando libri, cd,dvd

Altre notizie brevi

giovedì, 1 febbraio 2018, 19:16

Si tiene oggi 2 febbraio alle 17,30 presso la Libreria LuccaLibri Caffè Letterario in Vle Regina Margherita, 113 la presentazione del volume "Il disobbediente" di Andrea Franzoso edito da PaperFirst.

giovedì, 1 febbraio 2018, 19:07

Andrea Lanfri, atleta paraolimpico lucchese, domani incontrerà i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Santa Dorotea. L'incontro verterà sul tema dello sport e su come questo può aiutare a crescere e a superare le difficoltà.

giovedì, 1 febbraio 2018, 12:25

Domenica 4 febbraio alle 17. presso il centro culturale Agorà, Via delle Trombe 6, Lucca ci sarà la presentazione del giallo Sua Eccellenza di Matteo Pieri. Intervengono Cristiano Consorti, Agnese Manzini e l'autore. Ingresso libero. (236 pagine, euro 17,00; Marco Del Bucchia editore, www.delbucchia.it).Nato a Barga e laureatosi in psicologia,...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 14:41

Al via due nuovi bandi della Regione Toscana per il servizio civile regionale per 994 giovani. Pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, i due bandi sono finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo (Por Fse 2014-2020) e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 14:04

L'amministrazione comunale ha avviato un piano di riordino delle pratiche relative al pagamento dell'illuminazione votiva, così da regolarizzare tutte le situazioni, aggiornare il database contatti, fare il punto su chi è allacciato all'illuminazione e chi, invece, vuole disdire e tenere monitorata la situazione, con minor spreco di denaro pubblico e...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 13:08

Simpatica iniziativa di Antonella Pesetti, moglie di Riccardo Zucconi, in occasione della candidatura del marito alle elezioni politiche 2018 come rappresentante del centrodestra nel collegio uninominale di Lucca alla Camera e, sempre alla Camera, nel proporzionale Toscana 1 (Prato, Pistoia, Lucca e Massa) per Fratelli d'Italia, partito di cui è...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:56

L'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti invita alla conferenza "Mussolini e il grande impero. L'espansionismo italiano nell'ipotesi della "pace vittoriosa" tenuta dal socio corrispondente professor Giuseppe Pardini giovedì 1 febbraio 2018 alle 16,30, presso il Palazzo Pretorio, Via Vittorio Veneto 1, Lucca.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:26

Un nuovo progetto nato dalla collaborazione fra Unicoop Firenze e Regione Toscana che apre le porte a nuove opportunità culturali per i soci Coop: la novità si chiama “Insieme al museo” e prevede visite domenicali in 101 musei della Toscana, piccole e grandi collezioni, tesori da scoprire nelle domeniche dei...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 09:41

Un ringraziamento da parte di Maria Carla Lucchesi al dottor Antonio Sgambelluri, medico chirurgo dell'ospedale San Luca di Lucca, e a tutte le infermiere che si sono prese cura di lei nel ricovero con operazione avuto qualche giorno fa nella struttura di Lucca.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 09:39

Il Villaggio ringrazia la Fondazione che dal 2014 gestisce la comunità per ragazzi del Villaggio del Fanciullo, che opera a Lucca sulle Mura dal 1947 per far fronte ai bisogni dei molti minori poveri e spesso soli presenti nella nostra città, ha continuato in tutti questi anni ad accogliere e...