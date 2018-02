Massimiliano Bindocci: "Nuovo CCNL nel turismo, settore difficile ma si registra un aumento dignitoso e una tenuta nei diritti"

Altre notizie brevi

sabato, 10 febbraio 2018, 18:40

Ha riaperto in via Roma "I gelati di Piero' di Piero Pacini. Dopo il consueto periodo di chiusura invernale, Piero Pacini riapre la sua attività nella centralissima via Roma per tutti coloro che vogliono un gelato di qualità.

sabato, 10 febbraio 2018, 17:45

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e buona parte della Piana di Lucca, domani, domenica 11 febbraio, alle 9 sarà alla Cittadella del Carnevale di Viareggio per incontrare cittadini e carristi, mentre alle 14 sarà a Tre...

sabato, 10 febbraio 2018, 17:44

Lunedì sera alle ore 20.30 al dopolavoro ferroviario accanto alla stazione di Lucca, si terrà una riunione aperta a tutta la cittadinanza su reddito di cittadinanza ed in particolare sul microcredito, che è una forma di sostegno alle piccole imprese che ha già avuto ottimi risultati in altre parti di...

sabato, 10 febbraio 2018, 16:50

Soddisfazione anche da parte di Giovanni Bernicchi, referente Fisascat Cisl Lucca, per la firma sul nuovo contratto per i dipendenti dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva, commerciale e del turismo, dei bar, dei ristoranti e tavole calde, dei fast food, pasticcerie, mense, spacci aziendali e delle aziende di fornitura di...

sabato, 10 febbraio 2018, 15:02

Il vino toscano si presenta al mondo. Alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura e con un testimonial prestigioso come Sting si è aperta ufficialmente oggi a Firenze la settimana di Anteprime di 16 Consorzi toscani di tutela del vino. L'evento inaugurale delle Anteprime si è svolto alla Fortezza da Basso in...

sabato, 10 febbraio 2018, 15:01

Il vino toscano nel 2017: è questo il tema del rapporto predisposto da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e presentato in occasione della giornata inaugurale delle anteprime di Toscana 2018. Ecco una sintesi dei dati che sono emersi.

sabato, 10 febbraio 2018, 14:54

Il Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana (C.R.E.S.T.), chiede di poter avere con Enrico Rossi un incontro in qualità di Presidente della Regione Toscana ed esponente del gruppo politico Liberi e Uguali prima delle elezioni parlamentari del prossimo 4 Marzo 2018 per discutere dei problemi della sanità nelle aree disagiate, montane...

sabato, 10 febbraio 2018, 12:06

Da lunedì 12 febbraio fino al termine dei lavori saranno istituiti un divieto di transito in via della Rimembranza e un senso unico alternato in via Carlo Del Prete, nella frazione di Marlia, per interventi di allacciamento fognario.In particolare il provvedimento riguarderà via della Rimembranza dal civico 2 fino all'intersezione...

sabato, 10 febbraio 2018, 12:05

Sono oltre 4500 gli studenti toscani dell'ultimo anno delle superiori che, a partire dallo scorso novembre, hanno preso parte (e prenderanno parte) agli incontri realizzati nell'ambito del progetto ‘Scuola al centro', lanciato dalla Regione per avvicinare il mondo della scuola e della formazione a quello del lavoro.

sabato, 10 febbraio 2018, 09:38

Il volume raccoglie trenta saggi che studiosi di differenti generazioni e attivi in varie parte del mondo desiderano donare a Lina Bolzoni quale grata testimonianza del suo fertile magistero e soprattutto del principale insegnamento che ha offerto loro col suo lavoro di ricerca e di didattica: il costante invito a...