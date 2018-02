Molestie alle donne, l'impegno di NUDM Lucca

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:53

La violenza sulle donne è un fenomeno strutturale a una società capitalista, patriarcale e sessista. In Italia avviene soprattutto tra le mura domestiche e nelle relazioni di prossimità e spesso non viene denunciata. Una donna su tre (poco meno di 7 milioni di donne tra 16 e 70 anni) ha subìto una forma di violenza fisica o sessuale. Se è stata uccisa, tre volte su quattro lo ha fatto un membro della sua famiglia.

L’81,6% dei casi di stupro è stato commesso da un italiano. Siamo quindi contro la strumentalizzazione razzista e securitaria della violenza sulle donne.

La violenza avviene anche sul lavoro: 1 milione 403mila donne hanno subito almeno un ricatto sessuale sul posto di lavoro nella loro vita, l ’8,9% delle lavoratrici attuali e passate.

Qualche numero:

L’11% dei ricatti sessuali termina con il licenziamento della donna molestata.

Delle 149 donne vittima di omicidi volontari nel 2016, 76 sono state uccise dal partner o dall’ex partner e 33 da un parente.

L’81,6% degli stupri sulle donne italiane è stato commesso da un italiano. Gli stupratori stranieri sono il 15,1%.

Le italiane denunciano meno: l’11,4% ha denunciato una violenza subita contro il 17,1% delle straniere.

37,6% delle donne vittime della violenza del partner ha riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni. Il 20% è stata ricoverata in ospedale

Tra le donne ricoverate per violenze sessuali perpetrate dal partner, 1 su 5 ha riportato danni permanenti.

"Rivendichiamo - commenta Non una di meno Lucca - come donne e per tutte le donne la libertà e l’autodeterminazione degli spazi. Reti solidali e di mutuo soccorso per contrastare la violenza che subiamo. Le strade libere le fanno le donne che le attraversano!"