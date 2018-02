Montemagni (Lega Nord): “A Tassignano ennesimo raid vandalico in una ex scuola"

venerdì, 9 febbraio 2018, 14:17

"Da troppo tempo-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale-vi è, a Tassignano, un'ex scuola primaria desolatamente ed indegnamente abbandonata ad ogni tipo di atto vandalico, tipo quello andato in scena nelle ultime ore." "Un'immobile che, col passare degli anni-prosegue il Consigliere-è diventato sempre più disastrato senza parlare del circostante cortile che sembra essere una selva impenetrabile." "Chiaro-precisa l'esponente leghista-che il degrado stia prendendo sempre più il sopravvento e che aumenti parallelamente la perplessità dei cittadini, indignati per lo stato di cose che si è creato." "Pare-sottolinea la rappresentante del Carroccio-che vi sia un progetto per la creazione di una casa di accoglienza per disabili orfani; iniziativa più che lodevole, ma che, al momento, è rimasta solo sulla carta." "Intanto trascorrono i mesi-riflette Montemagni-e l'ex plesso scolastico è diventato, progressivamente, terra di nessuno." "Insomma-conclude seccamente Elisa Montemagni-chi di dovere, vedi l'amministrazione comunale, sarebbe il caso che si attivasse per rendere nuovamente fruibile una struttura, totalmente in balià di delinquenti e di chissà quali altri individui non meglio identificati...".