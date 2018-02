Opportunità di lavoro per i detenuti, domani la firma di un accordo regione-amministrazione penitenziaria

Altre notizie brevi

giovedì, 15 febbraio 2018, 18:49

Nel pomeriggio di oggi (15 febbraio) il sindaco Alessandro Tambellini assieme all'assessora alle Politiche formative Ilaria Vietina e alla consigliera Cristina Petretti, ha accolto una delegazione di genitori preoccupati per le implicazioni derivanti dall'incertezza amministrativa sull'applicazione della nuova normativa sulla prevenzione vaccinale.

giovedì, 15 febbraio 2018, 15:57

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e buona parte della Piana di Lucca, domani, venerdì 16 febbraio, dalle 9 farà visita ad alcune aziende florovivaistiche di Massarosa e Torre del Lago, mentre per pranzo sarà a Monsagrati,...

giovedì, 15 febbraio 2018, 15:12

Sabato 17 Febbraio ore 15 “I figli adolescenti problematiche e strategie educative per una comunicazione efficace” relatrice della dottoressa Anna Borgia, psico-pedagogista orientatrice familiare.

giovedì, 15 febbraio 2018, 15:11

“Un lago di emozioni” è il titolo del vernissage di pittura e fotografia che si terrà a Lucca presso l'Hotel Napoleon in viale Europa 532. La mostra è una collettiva dedicata al lago di Massaciuccoli ed alla sua riserva naturale.

giovedì, 15 febbraio 2018, 12:55

Apre a S. Anna, via dei Cavalletti (davanti al parcheggio a S. Anna ex Lunarotti), la seconda sede ufficiale del comitato elettorale che sostiene Massimo Mallegni nella corsa al Senato della Repubblica. Sarà il tre volte sindaco di Pietrasanta, candidato nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Massa Carrara e...

giovedì, 15 febbraio 2018, 12:32

Vi piacerebbe scoprire se le mura di Lucca potrebbero contenere un invasione di Zombie e salvare la popolazione rifugiatasi all'interno? Non perdetevi allora Sabato 17 Febbraio ore 17 la presentazione dei volumi " Io e gli zombie " primo e secondo volume, interverranno l'autore Roberto Piccinini e Mario Ciancarella.Domenica non...

giovedì, 15 febbraio 2018, 12:17

Mancano poco più di 15 giorni al voto e la campagna elettorale è dominata dal tema della sicurezza. Europa+ dichiara di voler affrontare il tema in modo diverso, non demagogico e non ideologico. Evidanziando, quindi, che l'antiproibizionismo, non solo sulla cannabis, sia la strada maestra per: prosciugare i pozzi cui...

giovedì, 15 febbraio 2018, 10:51

Domenica 18 febbraio alle ore 21 nella sala riunioni del Comune di Capannori, in piazza Aldo Moro è in programma lo spettacolo 'Porrajmos': un genocidio dimenticato'. Lo spettacolo promosso dall'Osservatorio per la Pace in collaborazione con il Comune tratta il tema della persecuzione subita dai Sinti e dai Rom durante...

giovedì, 15 febbraio 2018, 10:41

Assemblea Consultiva Permanente della Riserva di Biosfera MaB UNESCO Appennino Tosco Emiliano che si terrà lunedì 19 febbraio alle 15 presso la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) in via F. Tanara 31 a Parma.

giovedì, 15 febbraio 2018, 08:46

Il centro culturale "Pietro Martire Vermigli", in collaborazione con l'Ufficio “Ecumenismo e dialogo interreligioso” dell'Arcidiocesi di Lucca e con la Chiesa Evangelica Valdese di Lucca promuove una riflessione in forma seminariale, all'interno del ciclo di incontri su “Teoria e prassi della libertà religiosa”, sul seguente tema: Riforma e libertà.