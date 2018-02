PalP replica al senatore Pd: "Gigantesco conflitto di interessi"

giovedì, 22 febbraio 2018, 18:33

Arriva immediata la controrisposta di Potere al Popolo Lucca al senatore Andrea Marcucci (Pd) sulla questione dei finanziamenti pubblici milionari ricevuti dalla sua azienda.



"Il senatore PD Andrea Marcucci - si legge in una nota del gruppo -, in risposta al comunicato stampa con il quale denunciavano il gigantesco conflitto d'interessi che lo vede protagonista (in piena campagna elettorale, la Kedrion, azienda di proprietà della sua famiglia ha ricevuto dal Governo a guida PD una cifra che pare ammonti a 9 milioni di euro, mentre dovrebbero essere 1,5 i milioni versati dalla Regione Toscana a maggioranza PD), si dice "orgoglioso" che la Kedrion "crei nuovi posti di lavoro, e che il governo sostenga le aziende che assumono".

Per il liberale e liberista Marcucci, braccio destro di Renzi, è dunque normale che, nel libero mercato che celebra in ogni occasione, lo Stato regali vagonate di denaro pubblico ad un'azienda privata, che agisce in regime di monopolio e che, casualmente è di proprietà della sua famiglia. Fondi che, in questo modo, vengono dirottati da altre destinazioni, magari al lavoro giovanile o al potenziamento di servizi pubblici, come ad esempio la sanità e la scuola, devastati dalle politiche liberiste attuate dai governi Renzi e Gentiloni, sostenuti dal senatore monopolista.

La faccia tosta di Marcucci è il simbolo dell'arroganza di certi potentati politici, abituati a non farsi scrupoli.

Vogliamo ricordare al senatore che il lavoro, come stabilisce la Costituzione, è un diritto, non una merce di scambio o qualcosa da "donare" gentilmente dopo averla creata con soldi pubblici.

E’ il nostro lavoro a creare ricchezza nelle tasche dei milionari, e non viceversa".