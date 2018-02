"Perché invecchiamo": una conferenza venerdì a cura della professoressa Monica Menesini

Altre notizie brevi

giovedì, 8 febbraio 2018, 17:30

Venerdì alle ore 21:15, al Teatro San Girolamo di Lucca inizierà la terza edizione della rassegna “Chi è di scena! San Girolamo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

giovedì, 8 febbraio 2018, 17:17

L'intero sistema di Confcommercio Imprese per l'Italia - Province di Lucca e Massa Carrara si stringe al sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi per la scomparsa del padre Ivaldo. All'amico Vittorio l'abbraccio affettuoso e le più sentite condoglianze da parte del presidente Ademaro Cordoni, del direttore Rodolfo Pasquini, della giunta e...

giovedì, 8 febbraio 2018, 15:54

Con il via libera al regolamento attuativo, approvato nell'ultima seduta di Giunta, viene resa operativa la nuova legge regionale sulla gestione e il controllo del potenziale viticolo, che recepisce le novità che negli ultimi anni hanno interessato il settore vitivinicolo.

giovedì, 8 febbraio 2018, 13:52

Venerdì 9 febbraio alle 21.15 al Teatro San Girolamo in via Girolamo a Lucca andrà in scena "La Burla In Musica" con Cosetta Gigli, Dante Francesconi, Luca Giannecchini, Giuseppe Lencioni e al pianoforte Simona Gemignani, Luca Roberti, Rachele Bruni e Alessandra Morra. Presenta Maurizio Bartolini.

giovedì, 8 febbraio 2018, 11:51

Quarto ed ultimo appuntamento della rassegna “Giovani scrittrici lucchesi sull’onda del cambiamento”: sabato 10 febbraio alle 17.30, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica Agorà, è la volta della poesia con Irene Paganucci.

giovedì, 8 febbraio 2018, 11:40

L'associazione Luccablues, con il patrocinio del Comune di Lucca, organizza per questo fine settimana a Villa Bottini "Acoustic Blues Festival".L'appuntamento è fissato per sabato 10 e domenica 11 febbraio alle 21. Saranno presenti artisti provenienti da tutta la Toscana e dalla Liguria: sabato si esibiranno Diego Schiavi, Black Days, Mimmo...

giovedì, 8 febbraio 2018, 11:33

Cantieri al lavoro da domenica 11 febbraio a sabato 30 giugno, tra Sarzana e Vezzano Ligure, sulla linea ferroviaria Pisa – La Spezia.

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:59

Sabato prossimo (10 febbraio), alle ore 17,30, nella sala del dopolavoro ferroviario (via Camillo Benso Cavour 123), Potere al Popolo Lucca organizza "Quando tutte le donne del mondo - Per una formazione delle donne alla politica", un incontro pubblico per discutere di femminismo e politiche di genere.

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:21

Sabato 10 febbraio alle ore 17 si terrà presso il Circolo Centro Storico del PD in Piazza S.Francesco un incontro pubblico con i candidati Stefano Baccelli e Andrea Marcucci. Parteciperà all'incontro il Sindaco Alessandro Tambellini. I cittadini potranno conoscere il Programma del PD e, in particolare, le proposte che i...

giovedì, 8 febbraio 2018, 09:55

"A dicembre 2017 - scrive Domenico Capezzoli, responsabile di Progressisti e Valori -, le vendite al dettaglio registrano una diminuzione, rispetto al mese precedente, dello 0,3% sia in valore sia in volume. In particolare, diminuiscono sia le vendite di beni alimentari sia quelle di beni non alimentari (rispettivamente dello 0,2%...