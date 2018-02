PeV: "Condividiamo l'accordo di collaborazione tra regione e provveditorato dell'amministrazione penitenziaria su sportelli Asl in carcere"

Altre notizie brevi

Il 12 febbraio ha preso avvio il percorso di educazione finanziaria finalizzato all’affermazione della cultura della legalità, con particolare riferimento all’economia, alla finanza e alla previdenza, proposto dalla Camera di Commercio di Lucca e organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara che ha patrocinato l’iniziativa.

Nicoletta Gini per Potere al Popolo analizza la questione immigrazione ed accoglienza: “Come al solito, la destra fascista le spara grosse per non affrontare la realtà e dimostra ancora la poca stima che ha dei cittadini – unicamente elettori a cui chiedere il voto – suggerendo soluzioni semplici e inutili...

Domani (martedì 20 febbraio) alle ore 18 nell'aula magna dell'istituto comprensivo "Carlo Piaggia" di Capannori, nell'ambito del progetto Aeliante, sarà presentato il progetto "ScuolAgire". Interverranno Adele Caprio, fondatrice di ScuolAgire, Francesco Cecchetti, assessore alle politiche per la scuola, Tina Centoni, dirigente dell'istituto comprensivo "Carlo Piaggia" e la docente Lisiana Lotti.L'appuntamento,...

Officina Natura è lieta di invitarvi al terzo incontro del progetto NATURAlmente Avventura 2.0! dedicato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, che si terrà domenica 25 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 13. Il tema di questa puntata sarà la commistione uomo - natura: come interagiscono gli esseri umani...

Si chiama “Confocus” ed è la nuova iniziativa riservata alle imprese del commercio, turismo e servizi di Confesercenti Toscana Nord. A partire da febbraio, ogni mese l’associazione dedica incontri e seminari su un argomento specifico, “il servizio del mese”.

Un comitato elettorale a sostegno di Massimo Mallegni anche dentro le mura di Lucca. L'inaugurazione del comitato in programma mercoledì 21 febbraio, alle ore 16.30, nei locali di Via Calderia, sarà l'occasione per incontrare i residenti e le imprese del centro storico, illustrare i punti principali della proposta del centro...

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, martedì 20 febbraio, alle 10.30 sarà al mercato a Ponte a Moriano. Nel pomeriggio, dalle 15.30, parteciperà a vari incontri organizzati nella sede del PD di...

Il ministro per lo sviluppo economico e il presidente della Regione Toscana hanno siglato a Roma, presso il Mise, tre intese per progetti di Ricerca e Sviluppo di imprese presenti sul territorio toscano. Valgono 250 milioni di euro di investimenti e porteranno in totale almeno 240 nuovi posti di lavoro...

Incontro mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 18 presso l'auditorium della Fondazione Banca del Monte, in piazza S. Martino a Lucca, durante il quale lo scrittore Emiliano Gucci presenterà il suo libro "Voi due senza di me". L'incontro sarà organizzato dalla società lucchese dei lettori.

La Provincia di Lucca informa che, da mercoledì 21 febbraio fino al 28 febbraio compreso, gli autobus che percorrono la trattaLucca-Pisa via Ripafratta subiranno delle modifiche di percorso.