martedì, 20 febbraio 2018, 21:41

Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia. Emiliano Angelucci, il vincitore dell’edizione 2016, a Lucca e a Capannori per presentare il suo libro “Il viaggio di Tito” (Nuove Tendenze Edizioni) e incontrare gli studenti delle scuole medie superiori Tre giornate dense di incontri, momenti conviviali e culturali, organizzate dal Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia, in attesa di celebrare l’edizione 2018. Da giovedì 22 a sabato 24, arriverà a Lucca il ventenne reatino Emiliano Angelucci, lo scrittore esordiente che con “Il viaggio di Tito” ha vinto il Premio Carlo Piaggia nella sezione “Narrativa inedita”.

Questo il programma degli incontri con lo scrittore: giovedì 22 alle 18, nella sede dell’associazione La Sorgente (in via Stipeti a Coselli) Emiliano Angelucci sarà intervistato da Maria Savigni dell’Associazione culturale Nuove Tendenze; lo scrittore inoltre risponderà alle domande del pubblico sul suo romanzo, di cui nel corso della serata si ascolteranno alcuni passi letti dall’attore Roberto Burgio. La partecipazione è libera e aperta a tutti; seguiranno un aperitivo offerto agli intervenuti e una cena con l’autore al ristorante pizzeria “A Bimbotto” a Vorno.

Venerdì mattina, Angelucci incontrerà gli studenti del Liceo Classico “Niccolò Machiavelli" di Lucca, mentre sabato sarà al Liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Capannori.

Il “Viaggio di Tito”, edito dalla casa editrice lucchese Nuove Tendenze racconta, con stile scorrevole e accattivante, le vicende biografiche di un personaggio presente nel Vangelo di Luca, chiamato Tito in talune fonti apocrife e poi santificato dalla Chiesa con il nome di Disma, ovvero il “buon ladrone” crocifisso sul Golgota alla destra di Cristo.

La Giuria del Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia ha attribuito il primo premio assoluto al giovane autore del Viaggio di Tito per aver dimostrato “notevole maturità personale, ampia cultura storica, vivace immaginazione e abilità di romanziere”. Le doti dimostrate da Angelucci, secondo la Giuria, si legge ancora nella motivazione, “soddisfano pienamente l’intento principale del Premio, ovvero riconoscere, apprezzare e valorizzare, nei giovani, qualità fondamentali come la curiosità verso il tempo presente e verso il passato, la capacità di coltivare e approfondire le proprie passioni, l’interesse verso la letteratura e, non ultimo, l’amore per il viaggio e per l’avventura”.

“Il viaggio di Tito” (edito da Nuove Tendenze) si può acquistare in occasione degli incontri dei prossimi giorni, al prezzo di 10 euro; il ricavato sarà destinato a sostenere l’attività del Premio Letterario Carlo Piaggia.