Presentazione della Rivista di Archeologia, Storia e Costuma edita dall'Istituto Storico Lucchese

Altre notizie brevi

lunedì, 5 febbraio 2018, 17:43

Lo scrittore di gialli Daniele Venturini, sabato 10 febbraio, presso Auditorium della Fondazione Banca del Monte, in Piazza San Martino a Lucca, presenterà il suo ultimo romanzo: “Le Indagini del Comandante Tenax – “Fuoco Amico”. Il giallo è ambientato nel litorale Comacchiese in Provincia di Ferrara, dove Venturini ha effettuato...

lunedì, 5 febbraio 2018, 13:30

Il Movimento 5 Stelle porta in regione il caso delle assunzioni di personale da parte dell’Autorità Portuale regionale, bloccate dalla pronuncia della Corte Costituzionale in merito all’illegittimità della normativa toscana che autorizzava tali assunzioni.

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:53

La violenza sulle donne è un fenomeno strutturale a una società capitalista, patriarcale e sessista. In Italia avviene soprattutto tra le mura domestiche e nelle relazioni di prossimità e spesso non viene denunciata. Una donna su tre (poco meno di 7 milioni di donne tra 16 e 70 anni) ha...

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:28

Sono i ristoranti Montagna Verde di Apella Licciana Nardi (MS), Podere Conti di Filattiera (MS) e Podere Cristina di Lesignano Bagni (PR) i tre finalisti che rappresenteranno la MAB dell'Appennino tosco-emiliano ad Alma - Scuola Internazionale di Cucina Italiana - il prossimo 26 marzo, quando nove chef si contenderanno il...

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:26

Da oggi, lunedì 5 febbraio, è possibile presentare la domanda relativa al nuovo bando per il contributo affitto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Il bando è rivolto ai giovani toscani dai 18 ai 34 anni che intendono uscire dal proprio nucleo familiare d'origine, usufruendo di...

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:05

In occasione della Giornata di prevenzione dello spreco alimentare, il Codacons lancia anche in Toscana un bollino per individuare i ristoranti e le aziende della regione impegnate contro lo spreco in ambito alimentare e che hanno adottato misure contro le eccedenze alimentari.

lunedì, 5 febbraio 2018, 10:30

Domani, 6 febbraio, è la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. Obiettivo: zero MGF. In questi anni la Regione Toscana ha dato il proprio contributo alla prevenzione e al contrasto del fenomeno e al sostegno delle donne che hanno subìto questa pratica.Piani di intervento, buone pratiche e prevenzione ma...

lunedì, 5 febbraio 2018, 10:12

La Casa dei Diritti dei Bambini ha organizzato alcuni incontri su tematiche della genitorialità alla casermetta San Paolino.

domenica, 4 febbraio 2018, 14:50

Prosegue “Per l’alto mare aperto” - Lettura dell'Odissea di Omero, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

sabato, 3 febbraio 2018, 17:53

È partita oggi dal Teatro Puccini di Firenze la campagna elettorale di Liberi e Uguali in Toscana, insieme al presidente nazionale Pietro Grasso: “Siamo la vera novità di queste elezioni, al centro del nostro programma la lotta alla disuguaglianza”.Il primo a salire sul palco è stato il governatore toscano Enrico...