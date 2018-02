Presentazione della sedicesima edizione del premio letterario "Racconti nella Rete"

Sabato 3 febbraio alle 18 alla Verso Libri C.so di Porta Ticinese, 40 è in programma un incontro con alcuni vincitori della sedicesima edizione del premio letterario Racconti nella Rete. Partecipano gli scrittori Giangiacomo Tedeschi, Gianluca Zuccheri, Gloria Fontanive, Ugo Mauthe, Alessia Chiappini, Eleonora Capparella, Claudia Dalmastri, Riccardo Negri, Giulia Adamo, Andrea Mauri, Antonella Zanca. Con la partecipazione di Demetrio Brandi, presidente del premio e curatore dell'antologia. Letture di Alexandra Tempesta e Alberto Ricci. Durante l'incontro si parlerà dei racconti inseriti nell'antologia e della nuova edizione del premio riservato a racconti brevi e soggetti per cortometraggi.



Il concorso, che prevede anche una sezione dedicata ai racconti per bambini, è in pieno svolgimento nel sito www.raccontinellarete.it Il premio letterario Racconti nella Rete premia i venticinque racconti vincitori con l'inserimento nell'antologia curata da Demetrio Brandi ed edita da Nottetempo.Il concorso, nato nel 2002, è una democratica vetrina d'autore e si sviluppa annualmente nel sito www.raccontinellarete.it . Scrigno di piccole storie compiute, l'antologia diventa testimonianza del tempo in cui viviamo ed espressione di tematiche sociali affrontate a volte con leggerezza altre volte con passione, sensibilità e rabbia. Espressione di una qualità letteraria in continua crescita, i racconti si caratterizzano per una prosa sempre più raffinata e variegata e con stili narrativi originali.