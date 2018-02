Prosegue “Nati per Leggere”, prossimo appuntamento lunedì 26 febbraio

Altre notizie brevi

sabato, 24 febbraio 2018, 17:57

L'antologia Racconti nella Rete 2018, che a settembre raccoglierà i venticinque racconti vincitori della diciassettesima edizione dell'omonimo premio letterario, da quest'anno sarà edita da Castelvecchi Editore.

sabato, 24 febbraio 2018, 14:18

Le lavoratrici della mensa del comune di Lucca della Ati Cogea/del Monte chiedono tramite la loro rappresentanza di essere incontrate per esporre i problemi della mensa di Lucca.

sabato, 24 febbraio 2018, 11:55

Entra nel vivo il concorso "Primi di Toscana", la sfida tra 14 istituti alberghieri lanciata dalla Regione per raccontare la Toscana attraverso i primi piatti della tradizione culinaria regionale: minestre e zuppe, tortelli e pappardelle.

sabato, 24 febbraio 2018, 11:52

Domenico Capezzoli (PeV) interviene in merito alla questione delle rsa a Lucca: "Il 13 novembre 2015 - esordisce - il comune di Lucca indice una maxi gara che mira a trovare un gestore privato per le Rsa del Comune, dopo tre anni di proroghe ininterrotte del contratto d'appalto con la...

sabato, 24 febbraio 2018, 09:30

Luna Caddeo e Gianluca Venturini di Potere al popolo Lucca e Viareggio esprimono il loro totale appoggio a Nicoletta Gini candidata al plurinominale della camera: "Durante il confronto con gli altri candidati - dichiarano -, alzandosi e lasciando la trasmissione, ha dimostrato l'incostituzionalità di Casa Pound e Italia agli italiani.

sabato, 24 febbraio 2018, 09:23

La Toscana, con un incidente ogni 1970 abitanti*, è la regione con la più elevata densità di incidenti con motorini trainata da Livorno (1/1320), prima in Italia, che precede Lucca (1/1465- 3° a livello nazionale) e Firenze (1/1640 – 4°).

venerdì, 23 febbraio 2018, 21:50

Si inaugura domani, sabato, alle 12, nell’ex chiesa di San Franceschetto, nel complesso conventuale di San Francesco, la mostra dal titolo “Girolamo Scaglia. Pittore d’ingegno accortissimo”, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e curata dalla storica dell’arte Paola Betti.

venerdì, 23 febbraio 2018, 20:24

Giovani in cerca di un confronto, per raccontare la propria esperienza e per trovare un supporto in un percorso che, ancora oggi, spesso resta difficile e complicato. Ma anche genitori desiderosi di informazioni, con l'obiettivo di capire come aiutare i propri figli nel loro cammino. E pure migranti, ospitati nelle...

venerdì, 23 febbraio 2018, 20:05

Il Presidente della Regione Toscana ha inviato una lettera ai soggetti che nei prossimi giorni di maltempo dovranno garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi. Nella missiva si invita a "verificare preventivamente la propria organizzazione e in particolare l'effettiva operatività dei mezzi e l'adeguata disponibilità di sale per il contrasto delle...

venerdì, 23 febbraio 2018, 17:09

I due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato), saranno venerdì 24 febbraio al mercato di Lucca per incontrare la cittadinanza.