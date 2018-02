Riccardo Zucconi incontrerà gli esponenti di Confartigianato

Altre notizie brevi

lunedì, 12 febbraio 2018, 19:20

Domenica 25 febbraio nuova visita guidata presso Palazzo Pfanner, una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana. L'obiettivo principale della visita è dare visibilità ad un luogo che gli stessi toscani spesso ignorano, ma che cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa.

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:35

Il Comune di Lucca ha partecipato al seminario di formazione dal titolo “La petite enfance se met au vert!” (i bambini piccoli escono nel verde/all'aperto!) che si è tenuto giovedì 25 gennaio a Parigi e in particolare a Kremlin-Bicêtre.

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:35

E’ stato pubblicato dal Comune di Lucca l’avviso per costituire uno specifico elenco delle cooperative sociali di tipo B (e loro consorzi) interessate allo svolgimento di servizi in favore del Comune di Lucca. Le Cooperative Sociali di tipo B possono svolgere diverse attività – agricole, industriali, commerciali o di servizi...

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:01

Mercoledì 14 febbraio alle ore 18 al polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna 'Capannori fra evoluzione e apocalisse” promossa dal Comune è in programma l'incontro “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior…”:quando gli insetti fanno il lavoro 'sporco' “, ovvero come considerare 'risorsa” ciò che...

lunedì, 12 febbraio 2018, 13:45

"Per la storia di un Confine difficile. L'Alto Adriatico nel Novecento" è il titolo del viaggio di studio per gli studenti delle scuole superiori toscane organizzato in occasione del Giorno del ricordo da Regione Toscana, Istituti storici toscano e grossetano della Resistenza e dell'età contemporanea, Ministero dell'istruzione, dell'università e della...

lunedì, 12 febbraio 2018, 12:03

Confconsumatori e i suoi associati sono stati ammessi come parte civile nel processo penale di Vicenza a carico dei vertici della BPVI imputati di ostacolo ed intralcio alla vigilanza bancaria, false comunicazioni sociali e falsità nei prospetti informativi delle azioni rifilate ai soci.

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:34

L'Inail di Lucca, l' Azienda Usl Toscana Nord Ovest ed i componenti del Comitato Consultivo Provinciale Inail (CO.CO.PRO) , in collaborazione con la Commissione consiliare speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Lucca, organizzano un seminario rivolto a tutti i soggetti interessati, per fare conoscere le...

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:23

L’autotrasporto italiano vive un altro dei suoi tanti paradossi: non ci sono autisti per guidare i TIR.

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:06

3 mila lavoratori, 600 pescherecci e tutto l'indotto legato al mondo della pesca: un intero sistema economico in allarme per la cancellazione improvvisa del regime contributivo che da venti anni è applicato al sistema pesca, con la richiesta dei contributi Inps e Inail, maggiorati anche del 50%, per il 2017.

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:05

I Comuni toscani potranno contare su 56 milioni di euro che il Ministero dell'Istruzione ha appena stanziato per la messa in sicurezza dal rischio sismico delle scuole del loro territorio.