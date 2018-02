Sabato a Ponte a Moriano “Sugar - A qualcuno piace caldo”

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:22

Sabato alle ore 21.15 prosegue con il quinto appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano con la Compagnia dei Tappezzieri di Livorno con “Sugar - A qualcuno piace caldo” di Peter Stone dall’omonimo film di Billy Wilder e I. A. L. Diamond

Per gentile concessione della Tams-Witmark Music Library Inc., New York

Lo spettacolo

Siamo nella Chicago del 1929, in pieno proibizionismo. Joe e Jerry sono due musicisti squattrinati.

Un giorno assistono casualmente alla strage di San Valentino perpetrata dagli uomini di Al Capone comandati da Ghette. Per nascondersi i due amici si inseriscono, fingendosi donne, in una piccola orchestra tutta femminile. Così travestiti e sotto il nome di Josephine e Daphne, partono con “Sweet Sue e la sua banda” per Miami.

I due fanno subito amicizia con Sugar (Zucchero), splendida cantante del gruppo. Sugar confida alle due nuove “amiche” la sua intenzione di trovare un miliardario in Florida e di sposarselo, ma per Josephine e Daphne, obbligate a non rivelare la loro vera identità, sarà l’inizio di un’esilarante serie di equivoci.

Il film di Billy Wilder “A qualcuno piace caldo”, uscito nelle sale cinematografiche nel 1959 e definito “la migliore commedia della storia del cinema”, fu un enorme successo di pubblico e critica, grazie anche alla bravura dello strepitoso tris di protagonisti: Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Jerry (Daphne) / Franco Giannoni

Joe (Josephine) / Franco Boschian

Sugar (Zucchero) / Giuliana Berti

Poliakoff - Olga / Paola Arnaldi

Sousie / Manuela Cavallin

Beshoff / Cristina Villa

Osgood / Renzo Fabbri

Passante 1 - Lola / Linda Longo

Passante 2 - Dolores / Silvia Gentini

Strillone - Ghette - Facchino - Fattorino - Marinaio / Andrea Gentini

Alice / Diana Boschian

Musicista sax / Alessandro Grosso

Audio: Mario Gentini

Tecnico delle luci: Arnaldo Gaudenzi

Scene e costumi: Paolo Ferruzzi

Regia di PAOLO FERRUZZI

Il prossimo appuntamento del IV Festival “Il ToscaNello”:

Sabato 24 febbraio 2018 - ore 21:15

Compagnia Nuovo Teatro 2000 / Lucca

“Plaza Suite” di Neil Simon

Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)

Genere: commedia

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.