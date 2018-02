Sabato al teatro di Ponte a Moriano “La Vedova in nero” di Pietro Venè

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:33

Sabato 10 febbraio proseguirà con il quarto appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

In scena la Compagnia I Pinguini di Firenze con “La Vedova in nero” di Pietro Venè.

Lo spettacolo

Lo spettacolo nasce dall’idea di omaggiare il cinema muto! Lo spettatore, pertanto, verrà catapultato in uno strano mondo, dal sapore d’epoca, la cui semplice ed intuitiva drammaturgia è accompagnata da un pianoforte. Un povero giovane è innamorato e ricambiato da una bella fanciulla bionda il cui padre non vuole che si frequentino. Il giovane decide di farla finita, ma gli viene offerta una grande opportunità: diventare ricco sposando una facoltosa vedova, che però ha una passione particolare. Non uccide i suoi mariti per soldi, per avidità o per capriccio ma per la forma delle loro orecchie, che tagliate conserva come ornamenti in casa. Quando però tutto ormai sembra perduto e la vedova si appresta al gesto finale, il taglio dell’orecchio del povero ragazzo, interviene il padre della sua amata, che rimane folgorato dalla bellezza della vedova e sotto gli occhi stupiti della zia della fidanzata, del fidato maggiordomo e di uno dei tecnici, si corona il loro idillio. A far da cornice a tutto questo: due tecnici maldestri, una fioraia cieca ma furba e un barbiere che sembra buono ma chissà. Non udirete parola ma solo un piacevolissima sottolineatura musicale all’azione degli attori.

PERSONAGGI / INTERPRETI

La Vedova / Cristina Bacci

Celestino, il barbiere povero / Lorenzo Lombardi

Oscar, il maggiordomo / Aldo Innocenti

Il padre / Paolo Gualtierotti

La figlia / Francesca Palombo

La zia / Ilaria Morandi

Il servo di scena buono / Marco Guglielminetti

Il servo di scena burbero / Simone Manzi

La fioraia / Debora Venè

Pianista: Enrico Guerrini

Costumi: Fiamma Mariscotti

Scene: Roberta Socci

Luci: Paolo Gualtierotti

Regia di PIETRO VENÈ

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.