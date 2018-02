Sabato un incontro di Liberi e Uguali con Cecilia Carmassi, Luca Baccelli e Thomas Casadei dell’Università di Modena e Reggio Emilia

giovedì, 22 febbraio 2018, 17:05

Tutte e tutti, con le loro personalità e le loro diverse abilità, hanno diritto a una vita dignitosa. La condizione personale e sociale non deve limitare la libertà e l’uguaglianza e dei cittadini, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto le impediscono. Sono i contenuti dell’articolo 3 della Costituzione, ma purtroppo questi temi sono marginali per la politica, mentre gli interventi per affrontare le disabilità si impoveriscono, e le discriminazioni di ogni genere continuano a essere una triste realtà. Per Liberi e Uguali questi temi devono invece essere rimessi al centro, e tutti i diritti – i diritti sociali e le libertà civili – stanno insieme, perché gli uni sono condizione degli altri.

Per parlare di queste cose LeU ha invitato Thomas Casadei, docente di Filosofia del diritto nell’Università di Modena e Reggio Emilia, che di diritti sociali, vulnerabilità e discriminazioni si è occupato sia nel suo lavoro di ricerca e di formazione sia nella sua attività sociale e politica (è stato fra l’atro consigliere regionale in Emilia-Romagna). Discuterà con Cecilia Carmassi, candidata alla Camera, e Luca Baccelli, candidato al Senato, e con le cittadine e i cittadini che parteciperanno all’incontro di sabato 24 febbraio, alle 11, presso il comitato elettorale di LeU i piazza San Pietro Somaldi 2 a Lucca.