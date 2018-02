Sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl nel settore dell'autotrasporto merci

venerdì, 9 febbraio 2018, 09:58

Confartigianato Imprese Lucca comunica che nei giorni scorsi è stata sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL nel settore dell'Autotrasporto merci.

L’accordo di rinnovo deve ritenersi a tutti gli effetti operativo a far data dalla sua sottoscrizione. Conseguentemente a partire dal 1° febbraio 2018 le imprese in oggetto dovranno corrispondere gli aumenti salariali in esso concordati.

Con l’occasione si evidenzia che nel rinnovo è stata completamente riformata la Classificazione del personale relativamente agli autisti. Dal 1° febbraio 2018 saranno infatti inquadrati in tre nuove Qualifiche suddivise, a loro volta, in diverse posizioni parametrali distinte in base alle patenti e alla tipologia di servizi di trasporto svolti.

Infine, ricordiamo che con l’accordo del 3 dicembre 2017 è stato rimosso il divieto contrattuale di ricorso al lavoro a chiamata. Con la “caduta” del divieto contrattuale diviene dunque legittima l’instaurazione di contratti di lavoro a chiamata anche con lavoratori che si collocano nella fascia anagrafica che va dai 25 anni fino a 55 anni di età. A seguito dell’estensione di tale tipologia contrattuale al Settore, ed in considerazione della particolare disciplina relativa agli orari di guida e riposo, ogniqualvolta si utilizza la prestazione si consigliadi richiedere all’autista con contratto di lavoro intermittente la documentazione che attesti lo svolgimento di attività di guida/riposo eventualmente prestate presso un altro datore di lavoro del medesimo Settore.

