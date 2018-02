Scomparsa di Angelo Genovesi, il cordoglio della Società filosofica italiana lucchese

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:47

Sono stati pubblicati sul sito dell'Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) i nuovi bandi per la selezione dei partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore per l'anno formativo 2017-2018.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 15:11

Alla Misericordia di Lucca sono disponibili 4 posti per il servizio civile regionale rivolto ai giovani da 18 a 29 anni. Alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di 433€. La domanda deve essere fatta tramite internet entro le ore 14 del 2 Marzo 2018.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:25

Il 28 febbraio scade il termine per il pagamento dei compensi sui diritti d’autore da parte degli artigiani, commercianti e piccole e medie imprese nei cui ambienti viene diffusa musica durante lo svolgimento dell’attività (Siae). Con la convenzione stipulata tra Cna e Siae gli associati possono avere una interessante riduzione...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:24

"Invito tutti a una campagna elettorale democratica e rispettosa delle idee altrui - esordisce Patrizio La Pietra, candidato al collegio senatoriale di Prato, Pistoia, Altopascio e Montecarlo per il centrodestra unito. Quanto accaduto a Livorno , dove il presidente nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è stata oggetto di attacchi...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:23

Un diamante verde in plastica riciclata: ecco il simbolo scelto per diventare il premio ‘Città di Capannori’, che il sindaco Luca Menesini consegnerà ai cittadini capannoresi che si sono contraddistinti negli anni per il loro impegno a favore della comunità.A vincere il concorso ‘Call for Artist’ con cui il Comune...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:22

La mattinai due candidati per la lista Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) saranno al Mercato di Castelnuovo Garfagnana per incontrare i cittadini.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 13:18

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e buona parte della Piana di Lucca, domani, giovedì 15 febbraio, alle 10.30 sarà a Sant'Anna di Stazzema insieme al segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, e ai ministri PD del...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 13:11

Gli attivisti 5 stelle di Altopascio invitano la cittadinanza a partecipare giovedì 15 febbraio alle 21, in sala dei Granai ad Altopascio, all'incontro sul Programma Elettorale del Movimento 5 Stelle sul tema "Sicurezza e Cittadini".

mercoledì, 14 febbraio 2018, 13:08

Venerdì prossimo, ore 18, alla Libreria Baroni, in via San Frediano 26 Lucca, ci sarà un confronto a più voci sul libro di poesie "Versi in Viaggio" con l’autore Gianni Quilici. Impressioni e critiche, domande e suggerimenti con la presenza di Pierangelo Scatena (psichiatra e poeta), Gemma Vignocchi (giornalista e...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 12:22

Il Codacons ha deciso di pubblicare integralmente sul proprio sito internet i verbali relativi all’interrogatorio di Gregorio De Falco - oggi candidato in Toscana per il M5S - nell’ambito del processo Costa Concordia. Questo perché i cittadini toscani che ritroveranno De Falco nelle liste elettorali del prossimo 4 marzo, abbiano...