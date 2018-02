Seminario Inail sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:34

L'Inail di Lucca, l' Azienda Usl Toscana Nord Ovest ed i componenti del Comitato Consultivo Provinciale Inail (CO.CO.PRO) , in collaborazione con la Commissione consiliare speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Lucca, organizzano un seminario rivolto a tutti i soggetti interessati, per fare conoscere le opportunità offerte al mondo del lavoro qualora si intendano promuovere politiche aziendali orientate alla sicurezza e, nel senso più ampio, al benessere sociale.



L'appuntamento è fissato per domani (martedì 13 febbraio) all'auditorium della biblioteca Agorà alle 14.30: per seguire i lavori, alla stessa ora si riunirà presso l'auditorium dell'Agorà la stessa commissione consiliare speciale per la sicirezza nei luoghi di lavoro.



La giornata seminariale servirà in particolare ad approfondire i temi legati agli eventuali sconti previsti dall' OT 24 , in scadenza al 28/02/2018, con riferimento alle novità previste per questo anno e alle principali criticità emerse a seguito di consolidata esperienza e allo strumento "Co&Si", applicativo INAIL, utilizzabile per la stima dei costi sostenuti dal datore di lavoro per la salute e sicurezza in azienda e ai rispettivi risparmi.