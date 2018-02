Servizio civile regionale: avviso per la selezione di 20 giovani

venerdì, 16 febbraio 2018, 15:54

“Un’opportunità per i giovani, un aiuto concreto per le persone con disabilità” – è quanto dichiara il Presidente Nazionale di A.P.I.CI. – Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani – Riccardo Nucci – presentando l’avviso per la selezione dei giovani messo a bando dalla Regione Toscana. La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 19389 dell 27 dicembre 2017 (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) n. 5 del 31/01/2018 - supplemento n. 20 alla parte III), ha infatti approvato l'avviso pubblico per la selezione di 974 giovani da impiegare in progetti di servizio civile di interesse regionale, presentati da enti di III categoria e cofinanziati con risorse del Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020.

Il bando rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. A.P.I.CI. – Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani offre la possibilità a 20 giovani di inserirsi in due progetti attività sulle sue sedi territoriali: Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani Associazione nazionale di promozione sociale iscritta con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Solidarietà Sociale del 9/10/2002 al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale Delegazione di Massa Piazza Liberazione 3 - 54100 Massa tel. 0585 1814309 email: massacarrara@apici.org Progetto OPEN-ABILITY complessivi 10 posti disponibili ripartiti sulle seguenti sedi: ● AREZZO 1 ● FIRENZE 1 ● LIVORNO 1 ● LUCCA 2 ● MASSA 1 ● PISA 1 ● PISTOIA 1 ● PRATO 1 ● SIENA 1

Progetto INSIEME CON TE complessivi 10 posti disponibili ripartiti sulle seguenti sedi: ● AREZZO 1 ● FIRENZE 1 ● LIVORNO 1 ● LUCCA 2 ● MASSA 1 ● PISA 1 ● PISTOIA 1 ● PRATO 1 ● SIENA 1

“Viviamo un tempo” – prosegue Nucci – “nel quale le persone con disabilità hanno maggiori esigenze di assistenza ed integrazione sociale, di fronte anche ad un arretramento dei servizi e alla necessità di affermare in concreto diritti di partecipazione, inclusione e accesso alle prestazioni sociali e sanitarie.

Per i giovani, il servizio a fianco delle persone con disabilità costituisce un’opportunità per la loro crescita umana e civile, e un presidio concreto a supporto di davvero tante persone”.

Prosegue Nucci: “Presso le nostre sedi provinciali, ogni giorno svolgiamo servizi di trasporto, distribuiamo gratuitamente ausili, diamo supporto alle persone con disabilità che si trovano ad affrontare i tanti ostacoli quotidiani”. Per informazioni sui bandi e sulle modalità di presentazione delle domande è possibile contattare la sede nazionale APICI al seguente recapito Email sedenazionale@apici.org oppure visitare il sito web www.apici.org alla pagina dedicata al servizio civile regionale, dove prendere visione dei progetti, delle sedi dove è possibile svolgere il servizio civile in A.P.I.CI. e di ogni altra informazione relativa al bando.