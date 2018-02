Servizio di sostituzione contenitori porta a porta a Porcari

giovedì, 22 febbraio 2018, 10:48

Accordo Ascit e Aci per agevolare i cittadini nella sostituzione dei contenitori per la raccolta porta a porta. Il servizio, attivo tutti i sabati dalle 10.30 alle 11.30, parte sabato 3 marzo presso la sede di Porcari dell'Automobile Club di Lucca in Stazione angolo via G. Puccini, dove saranno rilasciati e/o sostituiti i contenitori per la raccolta porta a porta e saranno consegnati i sacchetti da parte di un operatore addetto dell'Ascit.



Per sostituire un contenitore rotto o smarrito deve presentarsi il titolare di utenza o altra persona da lui delegata, munita di copia del documento del titolare e del codice di utenza riportato in alto alla bolletta della Tari. Il contenitore rotto può essere portato alle isole ecologiche o reso al momento del ritiro del nuovo.