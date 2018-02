Siae: il 28 febbraio scade il pagamento per gli artigiani

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 febbraio 2018, 18:06

Il cordoglio della sezione lucchese della Società filosofica italiana e del suo presidente Riccardo Roni per la scomparsa di Angelo Genovesi: "A nome di tutta la sezione lucchese della Società filosofica italiana, desidero rivolgere le nostre più sentite condoglianze ai familiari di Angelo Genovesi per la sua improvvisa scomparsa.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:47

Sono stati pubblicati sul sito dell'Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) i nuovi bandi per la selezione dei partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore per l'anno formativo 2017-2018.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 15:11

Alla Misericordia di Lucca sono disponibili 4 posti per il servizio civile regionale rivolto ai giovani da 18 a 29 anni. Alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di 433€. La domanda deve essere fatta tramite internet entro le ore 14 del 2 Marzo 2018.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:24

"Invito tutti a una campagna elettorale democratica e rispettosa delle idee altrui - esordisce Patrizio La Pietra, candidato al collegio senatoriale di Prato, Pistoia, Altopascio e Montecarlo per il centrodestra unito. Quanto accaduto a Livorno , dove il presidente nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è stata oggetto di attacchi...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:23

Un diamante verde in plastica riciclata: ecco il simbolo scelto per diventare il premio ‘Città di Capannori’, che il sindaco Luca Menesini consegnerà ai cittadini capannoresi che si sono contraddistinti negli anni per il loro impegno a favore della comunità.A vincere il concorso ‘Call for Artist’ con cui il Comune...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:22

La mattinai due candidati per la lista Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) saranno al Mercato di Castelnuovo Garfagnana per incontrare i cittadini.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 13:18

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e buona parte della Piana di Lucca, domani, giovedì 15 febbraio, alle 10.30 sarà a Sant'Anna di Stazzema insieme al segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, e ai ministri PD del...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 13:11

Gli attivisti 5 stelle di Altopascio invitano la cittadinanza a partecipare giovedì 15 febbraio alle 21, in sala dei Granai ad Altopascio, all'incontro sul Programma Elettorale del Movimento 5 Stelle sul tema "Sicurezza e Cittadini".

mercoledì, 14 febbraio 2018, 13:08

Venerdì prossimo, ore 18, alla Libreria Baroni, in via San Frediano 26 Lucca, ci sarà un confronto a più voci sul libro di poesie "Versi in Viaggio" con l’autore Gianni Quilici. Impressioni e critiche, domande e suggerimenti con la presenza di Pierangelo Scatena (psichiatra e poeta), Gemma Vignocchi (giornalista e...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 12:22

Il Codacons ha deciso di pubblicare integralmente sul proprio sito internet i verbali relativi all’interrogatorio di Gregorio De Falco - oggi candidato in Toscana per il M5S - nell’ambito del processo Costa Concordia. Questo perché i cittadini toscani che ritroveranno De Falco nelle liste elettorali del prossimo 4 marzo, abbiano...