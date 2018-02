Sicurezza, incontro del centrosinistra a Lucca

giovedì, 15 febbraio 2018, 12:17

Mancano poco più di 15 giorni al voto e la campagna elettorale è dominata dal tema della sicurezza. Europa+ dichiara di voler affrontare il tema in modo diverso, non demagogico e non ideologico. Evidanziando, quindi, che l'antiproibizionismo, non solo sulla cannabis, sia la strada maestra per: prosciugare i pozzi cui attinge la criminalità organizzata; ridurre la "micro-criminalità"; ridurre l'ingolfamento dei tribunali e il sovraffollamento delle carceri; disporre di più agenti di forza pubblica per la sicurezza dei cittadini; disporre di più risorse economiche, sull'esempio della legalizzazione della cannabis in California, da destinare al bilancio dello Stato.

Di una politica antiproibizionista e delle sue potenzialità in tema i droghe e immigrazione, si parlerà a Lucca venerdì 16 febbraio alle 17.15 alla Chiesetta dell'Alba in via S. Nicolao, 63 con: Marco Perduca – Candidato al Senato per il collegio plurinominale Toscana 1; Massimo Bulckaen – Candidato al Senato per il collegio plurinominale Toscana 1; Andrea Marcucci – Candidato al Senato per il collegio uninominale Toscana 5; Stefano Baccelli – Candidato al Senato per il collegio uninominale Toscana 9.