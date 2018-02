“Tapestry from an asteroid”: la nuova mostra di Marco Graziotti a Luccalibri

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:27

Si chiama Tapestry from an Asteroided è la nuova mostra firmata da Marco Graziotti, pronta a sbarcare a Lucca dal 21 febbraio prossimo, al Caffè Letterario “LuccaLibri”, ed organizzata come molte altre dal graphic designer Maurizio Della Nave. La mostra (visitabile fino all’8 marzo al Caffè di Viale Regina Margherita 113) è lo specchio di una produzione artistica che spazia dalla creazione di modelli unici nel loro genere e di capi di sartoria alla raffigurazione pittorica di immagini, sensazioni, intuizioni, sentimenti e sogni. La pittura di Graziotti traccia solchi forti e profondi e segue un suo percorso di luce e colori. La percezione della realtà è concretizzata in modo onirico. Questo trasforma le immagini aumentando così il loro fascino. Forti i paesaggi astratti a colori vivaci pervasi da luci e colori, astrattismo, concretezza, fantasia e realtà. Tapestry from an Asteroid è un marchio nato dall’esperienza nella produzione di capi di abbigliamento d’eccellenza e dalla ricerca di una diversa interpretazione del made in Italy. Graziotti non rincorre la moda, non copia: mette in primo piano il prodotto anziché l’etichetta. In un mercato dove è il marchio a vendere e non l'effettiva qualità, Tapestry from an Asteroid va controcorrente puntando forte sulla personalità del cliente, utilizzando materiali pregiati come tessuti antichi fatti a telaio, ricami personalizzati e lavorazioni manuali di estrema ricercatezza e complessità. Si tratta di un esempio di slow fashion, ovvero una realtà ben lontana dalla moda basata esclusivamente sul profitto e molto più vicina al mondo dell’arte. Un lavoro, quello di Marco Graziotti, impostato per proporre al consumatore non un semplice prodotto, ma una vera e propria opera d’arte, offrendo un made in Italy che possiede un intrinseco valore profondo. Diplomato all'Istituto tecnico commerciale, Graziotti ha iniziato il suo percorso artistico nel 2009, legando fin da subito arte figurativa e moda. L’esposizione è ad ingresso libero.