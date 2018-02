Sabato al presentazione del libro “Le Indagini del Comandante Tenax – “Fuoco Amico”

lunedì, 5 febbraio 2018, 17:43

Lo scrittore di gialli Daniele Venturini, sabato 10 febbraio, presso Auditorium della Fondazione Banca del Monte, in Piazza San Martino a Lucca, presenterà il suo ultimo romanzo: “Le Indagini del Comandante Tenax – “Fuoco Amico”. Il giallo è ambientato nel litorale Comacchiese in Provincia di Ferrara, dove Venturini ha effettuato servizio ricoprendo vari comandi. Nel giallo verità, Venturini racconta un omicido; viene rinvenuto all'interno del piazzale di una fabbrica di San Giuseppe di Comacchio, il cadavere di una guardia giurata, attinta da due colpi di arma da fuoco al torace e un terzo alla testa. Il racconto prende spunto da fatti di cronaca nera realmente accaduti. L'autore, che ha coordinato molte indagini, racconta il fatto di sangue, con lo scopo di far capire al lettore quanto sono complesse e difficoltose le investigazioni. <<Vorrei far riflettere e nello stesso tempo far capire al lettore – spiega Venturini – la vita di un investigatore che si trova davanti a casi complicati e deve dedicare tutti gli sforzi e il tempo alle indagini>>. Altro tema toccato anche nel primo romanzo “Una Commedia in tre Atti”, è la certezza della pena, che ormai da 30 anni nel nostro Paese è rimasta solo un ricordo. I Romanzi sono pubblicati dalla Casa Editrice DreamBook di Pisa.