Un incontro con i partner del PTP For.Tu.Na

giovedì, 22 febbraio 2018, 18:33

Arriva immediata la controrisposta di Potere al Popolo Lucca al senatore Andrea Marcucci (Pd) sulla questione dei finanziamenti pubblici milionari ricevuti dalla sua azienda. "Il senatore PD Andrea Marcucci - si legge in una nota del gruppo -, in risposta al comunicato stampa con il quale denunciavano il gigantesco conflitto...

giovedì, 22 febbraio 2018, 17:05

Tutte e tutti, con le loro personalità e le loro diverse abilità, hanno diritto a una vita dignitosa. La condizione personale e sociale non deve limitare la libertà e l’uguaglianza e dei cittadini, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto le impediscono. Sono i contenuti dell’articolo...

giovedì, 22 febbraio 2018, 16:33

Venerdì 23 febbraio, alle ore 21:15, al Teatro San Girolamo di Lucca proseguirà la terza edizione della rassegna “Chi è di scena! San Girolamo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

giovedì, 22 febbraio 2018, 15:28

"Anche i candidati di Leu che criticano la nostra riforma ne beneficeranno. La loro è una posizione ideologica che non tiene conto della realtà del paese e del fatto che le imprese sono stremate e non riescono a pagare le tasse e gli stipendi.

giovedì, 22 febbraio 2018, 15:04

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che domani, venerdì 23 febbraio, effettuerà un intervento di potenziamento del sistema elettrico tra i comuni di Lucca e Capannori per il restyling delle cabine elettriche che forniscono alimentazione alla zona compresa tra...

giovedì, 22 febbraio 2018, 12:16

Sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 febbraio al Cinema Artè sarà effettuata una promozione speciale per tutti i residenti del Comune di Capannori.

giovedì, 22 febbraio 2018, 10:52

È stato revocato lo sciopero generale nazionale per il personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria previsto per l'intera giornata di domani venerdì 23 febbraio 2018 indetto dalle organizzazioni sindacali Anaao-Assomed, Cimo-Aaroi-Emac, Fp-Cgil Medici e Dirigenti SSN, FVM Federazione Veterinari e Medici, Fassid (Aipac - Aupi - Simet - Sinafo...

giovedì, 22 febbraio 2018, 10:48

Accordo Ascit e Aci per agevolare i cittadini nella sostituzione dei contenitori per la raccolta porta a porta. Il servizio, attivo tutti i sabati dalle 10.30 alle 11.30, parte sabato 3 marzo presso la sede di Porcari dell'Automobile Club di Lucca in Stazione angolo via G.

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:56

Univendita chiude il 2017 con un fatturato delle imprese associate pari a 1 miliardo e 660 milioni di euro, con un incremento dell’1,8% rispetto al 2016. «Inanelliamo così una crescita per l’ottavo anno consecutivo –dichiara il presidente di Univendita Ciro Sinatra–.

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:49

Domenica 18 marzo 2018 si terrà la consueta visita di un giorno al Cosmoprof Worldwide Bologna 2018