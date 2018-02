Uomo trovato morto nel letto dalla moglie a Porcari

mercoledì, 21 febbraio 2018, 09:56

Questa mattina, alle 7.15, una donna, in un'abitazione in via Bernardini 4 a Porcari, si è resa conto che il marito era nel letto privo di vita. Aveva 53 anni. Dalle prime testimonianze dei familiari non pare avesse problemi di salute.