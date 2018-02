"Violenza sulle donne e femminicidio", un incontro a Palazzo Sani

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 febbraio 2018, 09:16

Il comitato elettorale di Arianna Benigni, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Toscana 6 - Pistoia comunica che il giorno giovedì 22 febbraio 2018 nel corso della mattinata la candidata sarà presente al mercato settimanale di Altopascio.

martedì, 20 febbraio 2018, 21:41

Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia. Emiliano Angelucci, il vincitore dell’edizione 2016, a Lucca e a Capannori per presentare il suo libro “Il viaggio di Tito” (Nuove Tendenze Edizioni) e incontrare gli studenti delle scuole medie superiori Tre giornate dense di incontri, momenti conviviali e culturali, organizzate dal Premio Letterario Nazionale...

martedì, 20 febbraio 2018, 18:22

I Rotary club di Lucca, Montecarlo, Viareggio, Massa Carrara e Lunigiana hanno deciso di unire le proprie forze per dare vita ad un'iniziativa benefica a favore delle aree di Livorno colpite dalla disastrosa alluvione che la sera del 5 settembre dell'anno scorso provocò morti ed ingenti danni a persone e cose.

martedì, 20 febbraio 2018, 13:35

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, mercoledì 21 febbraio, alle 9.30 sarà al mercato di Gallicano. Dalle 10, invece, al mercato delle Tagliate di Lucca ci sarà il banchetto informativo del PD.

martedì, 20 febbraio 2018, 13:34

Un comitato elettorale a sostegno di Massimo Mallegni anche dentro le mura di Lucca. L'inaugurazione del comitato in programma mercoledì 21 febbraio, alle ore 16.30, nei locali di Via Calderia, sarà l'occasione per incontrare i residenti e le imprese del centro storico, illustrare i punti principali della proposta del centro...

martedì, 20 febbraio 2018, 13:06

La Delegazione Provinciale FIGC LUCCA rende noto l’elenco definitivo delle Scuole Calcio Elite, delle Scuole Calcio Riconosciute e dei Centri Calcistici di Base della stagione in corso 2017/2018. Tale elenco è risultante dalla documentazione e dai censimenti inviati dalle Società che operano nelle categorie dell’attività di base (esordienti, pulcini, primi...

martedì, 20 febbraio 2018, 12:55

Ecco gli appuntamenti della settimana sul territorio della lista CasaPound Italia:

martedì, 20 febbraio 2018, 10:36

Le opportunità di credito alle imprese sono importantissime per le attività quotidiani delle Pmi.

martedì, 20 febbraio 2018, 09:29

Il Comitato di Lucca della Società Dante Alighieri ospita il rag. Paolo Folcarelli che parlerà della "Manifattura dei Tabacchi a Lucca" martedì 20 febbraio 2018, alle ore 17,30 nella sala della chiesina dell’ Agorà (g. c.), via delle trombe 6. Ingresso libero.

lunedì, 19 febbraio 2018, 20:25

Il 12 febbraio ha preso avvio il percorso di educazione finanziaria finalizzato all’affermazione della cultura della legalità, con particolare riferimento all’economia, alla finanza e alla previdenza, proposto dalla Camera di Commercio di Lucca e organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara che ha patrocinato l’iniziativa.