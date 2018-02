Vita, famiglia, lavoro, le priorità per "Italia agli Italiani"

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:02

L'appello di Emiliano Mari, candidato nel Collegio uninominale alla Camera per la lista "Italia agli Italiani": "Noi di Forza Nuova facciamo appello agli italiani per la rinascita della nostra Patria - dichiara Emiliano Mari, candidato alla Camera per la lista "Italia agli Italiani". Il cosiddetto "voto utile" è solo per la lista «Italia agli Italiani», unica realtà con solide basi morali in difesa della vita, contro l'aborto e contro le unioni omosessuali che stanno decretando il funerale dell'Italia.

Siamo a fianco dei lavoratori abbandonati dai sindacati e dal partito unico del "centrodestra più centrosinistra" con promesse mai mantenute ."Italia agli Italiani" - prosegue Mari -non ha per fine un mero risultato elettorale ma punta a conquistare il cuore dei delusi dalle politiche governative che privatizzano la sanità, rendendola un privilegio per i più deboli ed il lavoro inteso solo come sfruttamento dei lavoratori sempre più bestiame da macello. Mandando in parlamento i nostri candidati sarete sicuri della preferenza assoluta per gli italiani con i fatti e non a chiacchiere: - conclude- noi chiediamo di accendere un fuoco per far divampare la speranza!".