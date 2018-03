50&Più Università ricorda il primo genocidio del ventesimo secolo

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 marzo 2018, 14:08

A causa di una nuova perturbazione che transiterà sulla Toscana nella seconda parte della giornata di domani, giovedì 15 marzo, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico sul reticolo inferiore e sul reticolo principale sulla Toscana del nord a partire dalle ore...

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:21

E’ stato l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti a ricevere questa mattina (mercoledì) nella sala del consiglio comunale gli studenti delle classi 2B e 2C della scuola secondaria di primo grado di Camigliano e quelli di un istituto di Losheim, la cittadina tedesca gemellata ormai da diversi anni con il Comune...

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:19

Non studiano, non lavorano e non hanno desideri per il futuro. Sono chiamati neet e in Toscana sono un vero e proprio esercito: 79 mila giovani, nella fascia d'età 25-34 anni. È uno dei dati che emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?", che si...

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:41

L'assemblea comunale del Partito democratico di Lucca tornerà a riunirsi venerdì 16 marzo alle ore 21 presso la sede del Pd in via Barbantini, 84. All'ordine del giorno della convocazione annunciata nei giorni scorsi l'analisi e la discussione sui risultati delle elezioni politiche tenutesi domenica 4 marzo.

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:27

Proseguono gli eventi di "Diventare donne", iniziativa promossa dal Comune di Capannori e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Sabato 17 marzo alle ore 16 al teatro Artè di Capannori è in programma lo spettacolo "In viaggio, storie in valigia" con Elisabetta Salvatori accompagnata da...

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:01

Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 10 aprile. Dopo una vita lunga e molto intensa, se n’è andato Don Giancarlo Da Valle, porcarese doc, uomo buono e che aveva sempre un pensiero per tutti. Dopo il Seminario ha iniziato la sua missione religiosa proprio nel suo paese per poi spostarsi...

mercoledì, 14 marzo 2018, 11:43

Il primo Rapporto sullo Sport in Toscana verrà presentato domani, giovedì 15 marzo, alle ore 16.30, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, alla presenza dell'assessore al diritto alla salute, welfare e sport Stefania Saccardi, e del ministro per lo sport Luca Lotti.

mercoledì, 14 marzo 2018, 11:34

Prendono il via domani, giovedì 15 marzo, "I giovedì letterari", ciclo di incontri con gli autori locali promosso dal Comune di Capannori per valorizzare i talenti letterari del territorio. Alle ore 16.30 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia sarà presentato il volume "Io lo vedo...

mercoledì, 14 marzo 2018, 11:21

Tutti sono invitati all'apericena di festeggiamento che i tre neo eletti di Forza Italia Massimo Mallegni e Deborah Bergamini al Parlamento, Marchetti alla regione Toscana offriranno domani sera ( giovedi 15 Marzo 2018) a partire dalle ore 19 presso l'Hotel Guinigi di via Romana 1247 a Lucca.

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:37

L'incredibile storia di Guglielmo Lippi Francesconi, autore del primo manifesto del Carnevale di Viareggio e medico psichiatra a Maggiano ucciso dai nazisti pe ril suo rifiuto di applicare sui prigionieri gli strumenti più disumani della psichiatria, sabato 17 marzo alle 17 presso l'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca,...