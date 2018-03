Ad Artè lo spettacolo "In viaggio, storie in valigia" con Elisabetta Salvatori

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:27

Proseguono gli eventi di "Diventare donne", iniziativa promossa dal Comune di Capannori e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Sabato 17 marzo alle ore 16 al teatro Artè di Capannori è in programma lo spettacolo "In viaggio, storie in valigia" con Elisabetta Salvatori accompagnata da Matteo Ceramelli al violino e alla chitarra. L'appuntamento è dedicato ai bambini ed affronterà temi delle favole come l'amicizia, l'accoglienza, la diversità l'ospitalità.



Sei fiabe raccontate aprendo sei valigie diverse, ognuna è un piccolo teatrino, un ambiente magico, e di valigia in valigia il palcoscenico si riempie di nuovi quadri colorati. Chi narra è una viaggiatrice che nel suo andare per il mondo ha avuto la possibilità di conoscere tante storie, ha deciso di custodirle per continuare a raccontarle.



L'ingresso è libero. Per informazioni: Ufficio Cultura 058342843 pariopportunita@comune.capannori.lu.it