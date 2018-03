Ad Artemisia un seminario sul sistema di protezione Sprar

Altre notizie brevi

martedì, 27 marzo 2018, 21:37

"La sezione lucchese di Forza Nuova effettuerà in data 29 marzo a partire dalle ore 22:00 una passeggiata per la sicurezza - dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale di Forza Nuova a Lucca - presso il Parco "Ilio Micheloni" a Lammari, che come segnalato dai residenti sui mass media locali è...

martedì, 27 marzo 2018, 16:22

E' iniziato oggi con la giornata di presentazione organizzata dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) nella sede di via Catalani, il servizio civile regionale per 52 giovani della Provincia di Lucca. I ragazzi saranno attivi su 14 tipologie di progetti promossi da enti e associazioni insieme al Cnv in...

martedì, 27 marzo 2018, 16:17

C'è tempo fino a venerdì 6 aprile per iscriversi al corso professionalizzante di “Mediatore sociale in ambito abitativo” organizzato dalla Fondazione Casa Lucca e dalla Cooperativa sociale Odissea con il supporto operativo dell’agenzia formativa So. & Co.

martedì, 27 marzo 2018, 13:37

Presentazione dell'audio libro di Fabio Meini e Andrea Pioli "I Vivi e i Morti" che si terrà domani sera (mercoledì 28) alle 21 allo Spazio LUM in Via San Donnino 17, Lucca.

martedì, 27 marzo 2018, 10:54

Nell'ambito del ciclo di incontri "I giovedì letterari" promosso dal Comune di Capannori per valorizzare i talenti del territorio giovedì 29 marzo alle ore 21 al polo culturale Artémisia a Tassignano Marco Di Grazia presenterà il proprio libro "L'Uomo che custodiva la musica" (Marchetti Editore 2017).

lunedì, 26 marzo 2018, 21:12

Su sollecitazione di diversi cittadini, Simona Testaferrata, consigliere comunale di opposizione a Lucca, presenta "alcuni problemi relativi sia a dissesti stradali di via del Tiro a Segno all'altezza del civico 590 che viene utilizzata in parte come parcheggio per il campo sportivi dell'Aquila Sant'Anna di cui usufruiscono molte famiglie per...

lunedì, 26 marzo 2018, 14:16

Mercoledì alle ore 16, alla Libreria Lucca Libri, Caffè Letterario, promosso dall’UNIDEL (Università dell’Età Libera) confronto a più voci sul libro di poesie "Versi in Viaggio" (tra le righe libri) con l’autore Gianni Quilici. Impressioni e critiche, domande e suggerimenti, letture e interrogativi con la presenza di LucianoLuciani (critico e...

lunedì, 26 marzo 2018, 14:15

Torna la grande musica nel cuore di Lucca. E stavolta viene da lontano, più precisamente da Londra, con la corale Northern Spirit Singers.

lunedì, 26 marzo 2018, 14:14

"Pochi giorni fa-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-una madre recatasi all'ambulatorio San Marco di Lucca per sottoporre il figlio ad una vaccinazione, è stata costretta a comprare il farmaco presso una farmacia, poiché, a detta del medico presente nella struttura sanitaria, la Regione Toscana, dopo aver cambiato...

lunedì, 26 marzo 2018, 12:40

'Dal grembo materno al grembo sociale' questo il titolo della conferenza in programma mercoledì 28 marzo alle ore 17 ad Artémisia tenuta da Stefania Guerra Lisi fondatrice e caposcuola della disciplina della globalità dei linguaggi e responsabile dell'UPMAT, Università popolare di Musicarterapia.