Al Mise la firma del Protocollo d’intesa con l’industria farmaceutica toscana

Altre notizie brevi

martedì, 20 marzo 2018, 23:34

Week-end di gare paralimpiche quello appena trascorso, con il Campionato Italiano indoor di para-atletica leggera ad Ancona. Palazzetto da tutto esaurito per la tredicesima edizione, alla quale era unito il Campionato invernale di Lanci, valido come tappa per la Coppa Italia.

martedì, 20 marzo 2018, 17:51

Obiettivo numero uno, raccolta differenziata. E' questa la priorità nella politica dei rifiuti della Regione Toscana che ha stabilito di imprimere un'accelerazione della RD per centrare il 70% al 2020.

martedì, 20 marzo 2018, 16:33

Sistema Ambiente S.p.A. informa:

martedì, 20 marzo 2018, 15:24

Forza Italia Capannori interviene in merito ai risultati delle elezioni del 4 marzo: "I risultati del 4 Marzo Scorso parlano chiaro: a Capannori il vento è cambiato. Le percentuali di voto dimostrano che l'aria che tira è quella del centrodestra.

martedì, 20 marzo 2018, 15:23

Ricevuti questa mattina in comune dall'assessore allo sport, Serena Frediani e dal consigliere comunale Guido Angelini i neo campioni italiani di danze standard Margherita Petrocchi originaria di Capannori e Luca Bandettini della scuola di ballo Daisy Dance di Lunata.

martedì, 20 marzo 2018, 12:40

"Un grazie agli oltre 2000 elettori che nella provincia di Lucca, tra Camera e Senato, hanno sostenuto i Candidati di Civica Popolare. E' stata una campagna elettorale nella quale abbiamo spiegato agli elettori quali fossero le nostre proposte per il paese e per il territorio, come volevamo proseguire sulla strada...

martedì, 20 marzo 2018, 11:40

'Tutti al mare (o quasi)!-breve storia dei mammiferi acquatici', questo il titolo della conferenza in programma domani, mercoledì 21 marzo, alle ore 18 al polo culturale Artèmisia di Tassignano nell'ambito della rassegna 'Capannori tra evoluzione e apocalisse' promossa dal Comune in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell'Università di...

lunedì, 19 marzo 2018, 18:36

Nelle ultime ore ci sono state diverse segnalazioni e lamentele sulla pozza d'acqua davanti all'ingresso provvisorio della scuola media E. Pea a Porcari. A tale riguardo, l'amministrazione comunale comunica che non è possibile intervenire provvisoriamente con asfalto da posizionare sopra quello esistente.

lunedì, 19 marzo 2018, 17:38

La Toscana sta uscendo progressivamente dalla siccità grazie agli effetti positivi delle precipitazioni sopra le medie in questo ultimo periodo. Viste anche le disponibilità di risorsa idrica, dunque, con marzo si chiude lo stato di emergenza idrica regionale emanato a giugno dell'anno scorso.

lunedì, 19 marzo 2018, 16:09

Migliorare la propria capacità di comunicare agli altri e metterla al servizio di una personale crescita professionale. Questo l’obiettivo di un corso gratuito che Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con Abc srl agenzia Unipol-Sai di Pisa, organizzano nel prossimo mese di aprile.