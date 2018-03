All'Agorà si parla di una moda più equa con il progetto Ethical Fashion Initiative

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 marzo 2018, 17:36

In occasione dello smontaggio della gru utilizzata dal cantiere di ristrutturazione dell'Istituto d'Arte "Passaglia", nei giorni giovedì 29 e venerdì 30 marzo, dalle ore 6 alle ore 20 è stato istituito un divieto di transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati in piazza Napoleone, nell'area antistante l'edificio scolastico.

mercoledì, 28 marzo 2018, 16:43

Video Iris associazione culturale di Lucca organizza il secondo evento della iniziativa "Ah....parte l'arte" in Piazza San Martino nella sala auditorium della Fondazione della Banca del Monte sabato 31 marzo 2018 dalle ore 18 alle ore 20 con ingresso libero. Il programma:

mercoledì, 28 marzo 2018, 16:24

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e agricoltura, custodi del territorio. Un legame prezioso per la sicurezza idraulica.

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:56

È partita la campagna sociale del coordinamento toscano dei gruppi di auto aiuto. Il video scaricabile sulla pagina facebook al seguente link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1743153352414528&id=533502666712942, visibile su youtube al link https://youtu.be/nMuqTVRC4sk o sul sito del coordinamento toscano dei gruppi di auto aiuto http://www.autoaiutotoscana.org/NON-DA-SOLI.htm, ha realizzato in poco più di 72 ore più...

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:27

Uno dei musicisti finalisti della seconda edizione del contest musicale 'Artemica'-MusicaDentro promosso dal Comune in collaborazione con Final Crew in programma presso il parco di Artémisia il 13, 14 ,15 aprile potrà vincere una borsa di studio del valore di 500 euro per l'accesso ai corsi 2018- 2019 della Jam...

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:21

Stabilita dalla Regione l'organizzazione di setting di assistenza residenziale territoriale che possano assicurare una risposta adeguata ai bisogni delle persone in stato vegetativo e di quelle con grave disabilità conseguente a patologia neurologica. La giunta regionale lo ha fatto con una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi...

martedì, 27 marzo 2018, 21:37

"La sezione lucchese di Forza Nuova effettuerà in data 29 marzo a partire dalle ore 22:00 una passeggiata per la sicurezza - dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale di Forza Nuova a Lucca - presso il Parco "Ilio Micheloni" a Lammari, che come segnalato dai residenti sui mass media locali è...

martedì, 27 marzo 2018, 16:22

E' iniziato oggi con la giornata di presentazione organizzata dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) nella sede di via Catalani, il servizio civile regionale per 52 giovani della Provincia di Lucca. I ragazzi saranno attivi su 14 tipologie di progetti promossi da enti e associazioni insieme al Cnv in...

martedì, 27 marzo 2018, 16:17

C'è tempo fino a venerdì 6 aprile per iscriversi al corso professionalizzante di “Mediatore sociale in ambito abitativo” organizzato dalla Fondazione Casa Lucca e dalla Cooperativa sociale Odissea con il supporto operativo dell’agenzia formativa So. & Co.

martedì, 27 marzo 2018, 13:37

Presentazione dell'audio libro di Fabio Meini e Andrea Pioli "I Vivi e i Morti" che si terrà domani sera (mercoledì 28) alle 21 allo Spazio LUM in Via San Donnino 17, Lucca.