All'Arma con gratitudine dal sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi

sabato, 3 marzo 2018, 17:08

Riceviamo e pubblichiamo questo messaggio indirizzato all'Arma dei carabinieri dal sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi: A nome della comunità montecarlese intendiamo esprimere un elogio al carabiniere infortunatosi in servizio lo scorso mercoledì nel territorio comunale di Montecarlo. Noi non conosciamo il suo nome ed in una nota ufficiale abbiamo cortesemente richiesto al Comando Provinciale dell'Arma di far pervenire la nostra vicinanza e solidarietà per quanto accaduto, oltre ad esprimere al Corpo la nostra nota ed incondizionata stima.

Lieti di poter stringergli la mano e così esprimere la nostra sincera gratitudine, siamo consapevoli di quanto non conoscerne il nome poco importi alla fine, certi di poter affermare come in quel gesto ci sia tanto dell'umile nobiltà della figura del carabiniere ovunque presti servizio, in Patria o all'estero, di questa forza di polizia unica in tutto il mondo che solo dal ventre di un popolo come l'italiano poteva sorgere.

Ed è la storia d'Italia, in pace come in guerra, è la cronaca quotidiana d'Italia, nei giorni di festa come di crisi e di paura, che ci consegna in gesti semplici eppure immensi, come quelli di mercoledì, a mostrarci come il carabiniere sia oggi, più che mai in passato, assieme ai propri colleghi, l'argine sicuro di un paese sull'orlo continuo del baratro e l'ultimo baluardo all'ordine ed alla legalità.

E questo vorremmo dir loro, nello stesso silenzio operoso con una semplice stretta di mano, che così come Montecarlo ha bisogno e sa di poter contare su di voi, sulla vostra professionalità, la vostra dedizione, la dignità della vostra condotta così per il patto sociale che ci lega voi potrete sempre contare su questa comunità.