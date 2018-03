Allerta meteo arancione per rischio idraulico sul territorio comunale di Lucca fino alle ore 18 di lunedì 12 marzo

Altre notizie brevi

domenica, 11 marzo 2018, 15:12

Nell'ambito del Progetto dedicato alle celebrazioni del bicentenario di Maria Luisa di Borbone martedì 13 marzo la Fondazione Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con Il Baluardo Gruppo Vocale Lucchese, ospita la Corale de L'Alfàs del Pi che si esibirà nell'Oratorio di San Giuseppe alle ore 17.30. Ingresso libero

sabato, 10 marzo 2018, 17:20

Il Gruppo Fotografico Compitese in collaborazione con il Comune di Capannori organizza un corso base gratuito di fotografia e principi di fotoritocco. Sono previste 10 lezioni tutti i lunedì sera dalle ore 21 alle 23 al polo culturale Artémisia di Tassignano. Il primo appuntamento è previsto per il 12 marzo,...

sabato, 10 marzo 2018, 17:14

La Cna pensionati organizza una gita di tre giorni sul Lago di Garda dal 25 al 27 maggio prossimi.

sabato, 10 marzo 2018, 13:50

Il management della Ex Seat Pagine Gialle con assoluta mancanza di senso di responsabilità e a seguito di una gestione egoistica e scellerata -dividendi per circa 80 milioni di euro l'anno scorso beneficiando di circa 27 milioni di Euro dello stato per un utilizzo spregiudicato degli ammortizzatori sociali - nei...

venerdì, 9 marzo 2018, 22:11

“Aspettare stanca… un lungo cammino verso la parità” è il titolo del convegno organizzato, in occasione della Festa della Donna, dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Lucca, con il supporto della Confcommercio.

venerdì, 9 marzo 2018, 18:17

Sabato 10 marzo prosegue con l’ottavo appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

venerdì, 9 marzo 2018, 16:48

Si chiama Appunti e spunti ed è la nuova mostra dell'artista di fama internazionale Fabio Magnasciutti, in programma da domani (10 marzo, dalle 18) fino al 30 marzo, al caffè Letterario Lucca Libri (in viale Regina Margherita n. 113).

venerdì, 9 marzo 2018, 16:07

Aumenta a Capannori il numero dei matrimoni civili celebrati nella sede comunale e al polo culturale Artémisia. Nel 2017 i matrimoni sono stati 77, il 35 per cento in più rispetto al 2106 (57).

venerdì, 9 marzo 2018, 16:05

Non avrà luogo lo stop alla fornitura di energia elettrica alla frazione di Pontetetto annunciata per domenica 11 marzo dalle ore 8 alle ore 15. Infatti, in previsione di un'ondata di maltempo, il Comune di Lucca ha concordato con i gestori del servizio elettrico e della rete (E-distribuzione e Terna...

venerdì, 9 marzo 2018, 15:39

Nell'ambito dell'edizione 2018 della rassegna 'Percorsi di Pedagogia Globale' sul tema "Nuove consapevolezze" promossa da Comune di Capannori e Associazione Paideia, martedì 13 marzo alle ore 21 al polo culturale Artémisia si terrà l'incontro "Amati, sei la persona con cui passerai tutta la vita" con Yuliana Arbelaez Cardona, counselor psico-somatico.