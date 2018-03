“Aspettare stanca… Un lungo cammino verso la parità”

venerdì, 9 marzo 2018, 22:11

“Aspettare stanca… un lungo cammino verso la parità” è il titolo del convegno organizzato, in occasione della Festa della Donna, dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Lucca, con il supporto della Confcommercio.

Gli interventi, introdotti e coordinati dalla giornalista e scrittrice Sandra Bonsanti, sono stati incentrati sulla presenza delle donne nel mondo del lavoro e, in particolare, nelle istituzioni.

Dopo il saluto del Presidente della Provincia Luca Menesini, del Sindaco Alessandro Tambellini e della Presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini, si sono succedute, come relatrici, oltre a Maria Laura Simonetti, Prefetto di Lucca, Margherita Cassano, Presidente della Corte d’Appello di Firenze, Lucia Corrieri Puliti, Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Carla Guidi, Presidente del Comitato Provinciale delle Professioni Ordinistiche e Rosa Oliva, Presidente dell’associazione Rete per la parità.

Il convegno ha visto, tra le testimonianze, quella, appunto, di Rosa Oliva che, difesa da Costantino Mortati, nel 1960 ottenne dalla Corte Costituzionale la declaratoria di incostituzionalità delle norme che precludevano la partecipazione delle donne al concorso nella carriera prefettizia, operando una svolta che aprì loro l’accesso a molte pubbliche funzioni fino ad allora precluse.

L’evento, che ha registrato un’elevata partecipazione di pubblico, ha posto in evidenza, per un verso, il percorso compiuto in cinquant’anni di evoluzione socio-culturale nel nostro Paese e, per l’altro, la necessità di un impegno quotidiano, comune a istituzioni e società civile, nella direzione di una sempre più marcata riduzione delle discriminazioni di genere e di un’effettiva parità fra uomo e donna.