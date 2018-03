Beatrice Venezi all'auditorium della Fondazione Bml con "Puccini il modernista"

Altre notizie brevi

domenica, 18 marzo 2018, 21:34

1700 presenti alla due giorni dei Testimoni di Geova al Palazzo dei congressi di Pisa. Sono venuti dalla Versilia, Lucchesia e Val di Nievole, per imparare a fare il bene, anche quando è difficile, seguendo i principi biblici.

domenica, 18 marzo 2018, 17:55

Domenica 18 marzo a Torrita di Siena si è tenuto il Campionato Regionale Poomsae di Taekwondo. L'a.s.d. Black Mamba Taekwondo di Lucca e Capannori, con una selezione di 20 atleti, ha collezionato podi in tutte le specialità della gara: individuale, syncro, freestyle e demoteam.

domenica, 18 marzo 2018, 10:45

Date le pessime previsioni meteo confermate per domenica 11 marzo, l'evento a scopo di beneficienza Ego Women Run, la prima corsa "non corsa" tutta al femminile in collaborazione con Lucca Marathon,è stato rimandato a domenica 18 marzo ore 9.

sabato, 17 marzo 2018, 20:06

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorrerà la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Quest'anno la manifestazione nazionale, che mette al centro la lettura degli oltre 900 nomi delle vittime innocenti, avrà la sua "piazza" a Foggia.

sabato, 17 marzo 2018, 16:58

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di valutazione delle criticità meteorologiche. Una nuova perturbazione, nella nottata, determinerà un peggioramento delle condizioni che, a partire dalla costa, si estenderanno a tutta la regione nella mattina di domenica 18 marzo.

sabato, 17 marzo 2018, 10:26

L'Istituto Comprensivo Lucca 3 nell’ambito del progetto “Scuola di Legalità” organizza una giornata dedicata a Giovanni Impastato.

sabato, 17 marzo 2018, 10:22

Nell'ambito del ciclo di incontri "A scuola di pace dalle religioni..." promosso dall'associazione "I ricostruttori" in collaborazione con il Comune di Capannori per incontrare e conoscere le comunità religiose presenti sul territorio di Capannori, martedì 20 marzo alle ore 21 al polo culturale Artémisia si svolgerà l'iniziativa "Incontriamo la comunità...

venerdì, 16 marzo 2018, 16:56

«Se ne va un uomo speciale, che ha dedicato tutta la vita al volontariato, con quel suo stile originale e coinvolgente, sincero e diretto». Così Stefano Baccelli, consigliere regionale, commenta la scomparsa di Piero Mungai, storico presidente della Croce Verde di Lucca.

venerdì, 16 marzo 2018, 16:13

Sabato 17 marzo si concluderà con il nono appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte...

venerdì, 16 marzo 2018, 14:31

Tutti i gruppi di minoranza, con un comunicato congiunto, rendono noto che: "Nella prima mattina di mercoledì 14 marzo, ha accusato un malore il Dott. Paolo Rontani, consulente del lavoro e consigliere comunale di Capannori eletto nella lista UDC. I familiari lo hanno subito portato all'Ospedale S.