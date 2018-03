Cantiere giovani, sopralluogo dei consiglieri e dell'associazione "Sinistra con": "Un'esperienza importante, da valorizzare e potenziare"

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:48

Il Cantiere giovani, in via del Brennero, è un polmone vivo, di aggregazione e di socialità, per le nuove generazioni del nostro territorio. E occorre il massimo impegno per la sua valorizzazione e il suo potenziamento.

Ne è convinta l'associazione "Sinistra con": una cui rappresentanza, accompagnata dal capogruppo di "Sinistra con Tambellini" Daniele Bianucci e dal consigliere Francesco Lucarini, ha nei giorni scorsi incontrato gli operatori che tutti i giorni assicurano lo svolgimento dell'attività di questo polo, e alcuni dei giovani e delle associazioni che, a centinaia, frequentano il polo. L'incontro ha permesso di approfondire le tematiche legate al Cantiere: le problematiche presenti, ma soprattutto i possibili ambiti di sviluppo di una realtà che, nel giro di una manciata di anni, è riuscita ad affermarsi come uno dei principali punti di riferimento del mondo giovanile lucchese.

"Il Cantiere giovani è un'esperienza fondamentale del nostro territorio – sottolineano i consiglieri Daniele Bianucci e Francesco Lucarini e gli altri componenti della delegazione dell'associazione "Sinistra con" – E' un motore importante per la piena affermazione del protagonismo giovanile: e non a caso è diventato, nel giro di pochi anni, un crocevia trafficatissimo di studenti, giovani, associazioni. Di fronte a noi abbiamo adesso una sfida: allargare ancora di più l'impegno, affinché questo polo acquisisca una maggiore forza e capacità di aggregazione e di costruzione della comunità. Per far questo, certo, servono risorse in più. Ma occorrono anche sinergie nuove, tra tutti i soggetti – istituzionali e non – che possono e devono fornire il proprio contributo, affinché la struttura cresca e si potenzi. Per questo, già nei prossimi giorni, ci faremo per prima cosa promotori di un incontro sia con gli assessori competenti del Comune di Lucca, sia col presidente della Provincia; e penseremo poi ad ulteriori iniziative. Tutto questo con l'obiettivo di porre il tema del futuro del Cantiere al centro dell'attenzione della Città, e per contribuire attivamente alle migliori soluzioni amministrative per il suo rafforzamento".