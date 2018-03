Capannori: dal 13 al 15 aprile ad Artemisia la seconda edizione del contest musicale giovanile 'Artemica'

lunedì, 19 marzo 2018, 15:43

Dopo il grande successo dell'edizione di esordio, si terrà nel parco del polo culturale Artémisia di Tassignano il 13, 14 ,15 aprile prossimi alle ore 21 la seconda edizione del contest musicale giovanile 'Artemica'-MusicaDentro promosso dal Comune in collaborazione con Final Crew. Il concorso interamente dedicato ai giovani (fino a 35 anni) vuole promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione di band, autori e cantautori emergenti che risiedono in Toscana mettendo loro a disposizione spazi adeguati dove esibirsi.

"Far diventare Capannori un centro di creatività giovanile e di espressione del talento musicale dei giovani mettendo a loro disposizione uno spazio adeguato sono gli obiettivi principali di Artemica- afferma l'assessore alle politiche giovanili, Lia Miccichè -. Creare occasioni per fare musica non è solo un momento di divertimento ma anche una prova di crescita artistica che può rivelarsi utile per il futuro professionale dei giovani. Il nostro contesto territoriale è ricco di realtà e progetti rivolti alle nuove generazioni e questa è anche una importante occasione, in cui il Comune gioca il ruolo di 'facilitatore', per metterli in comunicazione".

Il contest è aperto a 12 band, autori e cantautori del territorio toscano che dovranno presentare, partecipando ad un apposito bando, brani inediti con la possibilità di eseguire al massimo una cover rappresentativa, senza distinzione di genere musicale.

Ogni serata del Contest un'apposita giuria selezionerà con il contributo del pubblico il vincitore della serata. La finale 'a tre' dei finalisti si svolgerà sul palco del Concertone del 1° maggio di piazza Aldo Moro, mentre gli altri partecipanti avranno la possibilità di esibirsi sullo stesso palco lunedì 30 aprile nell'ambito della manifestazione 'Aspettando il 1° Maggio tra musica e cosplay'.

Il primo classificato riceverà in premio: produzione di un videoclip live (durante la finale) con ripresa video e successivo montaggio, ripresa audio dell'esibizione e registrazione di una demo presso uno studio di registrazione professionale. Il secondo classificato riceverà in premio: produzione di un videoclip live (durante la finale) con ripresa video e successivo montaggio, la ripresa audio dell'esibizione. Il terzo classificato avrà in premio la ripresa audio dell'esibizione.

La richiesta di partecipazione al concorso può essere fatta pervenire a partire da oggi (19 marzo) e fino al 6 aprile (ore 23.59) attraverso la compilazione di un apposito form presente sul sito del Comune http://www.comune.capannori.lu.it/node/18990 . Per informazioni Ufficio politiche giovanili tel. 0583 428440-442, artemicamusicadentro@gmail.com.