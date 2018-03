Capannori: venerdì ad Artemisia il primo incontro del ciclo 'Aria, acqua, cibo... ambiente'

Altre notizie brevi

Venerdì 23 marzo ore 21 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Don Aldo Mei, Massimo Raffanti, giornalista e scrittore lucchese che ha fondatol'associazione culturale "Vincenzo Lunardi Balloon Club" terrà un incontro curato dalle associazioni Amici del Melograno e La Ruota dal titolo Vincenzo Lunardi L'uomo che parlava al cielo

Il gruppo consiliare de "La Porcari che vogliamo" commenta la scomparsa avvenuta stamani di Don Giancarlo Da Valle."Una perdita importante per la nostra comunità. Don Giancarlo, porcarese doc, aveva sempre una parola di conforto, di affetto e di speranza per tutti coloro che gli si avvicinavano. Un animo buono che...

I Comitati Sanità di Lucca indicono per venerdì 16 marzo alle ore 12, presso l’Hotel Guinigi, una conferenza stampa. Tema le problematiche legate all’attuale gestione e alle prospettive del locale sistema Sanità.

Un apericena informale per ringraziare volontari e sostenitori.

L'associazione "Sinistra con", nata dal progetto della lista di impegno civico "Sinistra con Tambellini", affronta il tema della sicurezza idraulica del territorio. Lo fa con un'iniziativa pubblica, dal titolo "La difesa del suolo in Toscana: il ruolo del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la sicurezza idraulica della Lucchesia".

E’ stato l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti a ricevere questa mattina (mercoledì) nella sala del consiglio comunale gli studenti delle classi 2B e 2C della scuola secondaria di primo grado di Camigliano e quelli di un istituto di Losheim, la cittadina tedesca gemellata ormai da diversi anni con il Comune...

Non studiano, non lavorano e non hanno desideri per il futuro. Sono chiamati neet e in Toscana sono un vero e proprio esercito: 79 mila giovani, nella fascia d'età 25-34 anni. È uno dei dati che emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?", che si...

L'assemblea comunale del Partito democratico di Lucca tornerà a riunirsi venerdì 16 marzo alle ore 21 presso la sede del Pd in via Barbantini, 84. All'ordine del giorno della convocazione annunciata nei giorni scorsi l'analisi e la discussione sui risultati delle elezioni politiche tenutesi domenica 4 marzo.

Proseguono gli eventi di "Diventare donne", iniziativa promossa dal Comune di Capannori e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Sabato 17 marzo alle ore 16 al teatro Artè di Capannori è in programma lo spettacolo "In viaggio, storie in valigia" con Elisabetta Salvatori accompagnata da...

Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 10 aprile. Dopo una vita lunga e molto intensa, se n’è andato Don Giancarlo Da Valle, porcarese doc, uomo buono e che aveva sempre un pensiero per tutti. Dopo il Seminario ha iniziato la sua missione religiosa proprio nel suo paese per poi spostarsi...