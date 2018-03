Caravaggio torna al cinema

Altre notizie brevi

venerdì, 23 marzo 2018, 20:46

Donne dai comportamenti non conformi agli stantard sociali: di questo di parlerà al CRED in sala Maria Eletta Martini martedì 27 marzo alle 17,00 con la dott.ssa Annacarla Valeriano, ricercatrice presso l'Archivio della memoria abruzzese della Fondazione Università di Teramo, presentando il suo saggio "Malacarne".

venerdì, 23 marzo 2018, 14:29

Gruppo Consigliare Progetto Comunità esprime solidarietà e vicinanza umana ai dipendenti del Comune di Montecarlo: "Dalle notizie apparse sulla stampa per le imputazioni ascritte a due esponenti dell’Amministrazione, rileviamo l’assoluta gravità dei fatti riportati. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza umana a quei dipendenti del Comune di Montecarlo che, comportandosi...

venerdì, 23 marzo 2018, 14:28

Sono in corsi i lavori da parte dell'amministrazione comunale per asfaltare con asfalto drenante la parte centrale di Piazza Michela Fanini a Segromigno in Piano dove finora era presente un 'grigliato' in cemento che nel tempo si è deteriorato.

venerdì, 23 marzo 2018, 14:25

Sistema Ambiente ricorda che l’ordinanza comunale, che regolamenta la raccolta differenziata dei rifiuti, per le utenze domestiche, fuori dal centro storico, prevede:

venerdì, 23 marzo 2018, 13:17

E' stata prorogata la scadenza del bando regionale per progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici (bando POR CreO FESR 2014- 2020 azione 4.1.1.).

venerdì, 23 marzo 2018, 13:05

Terzo appuntamento domani, sabato 24 marzo alle ore 21 del ciclo di incontri "Siamo ciò che mangiamo" - Facciamo le nostre scelte – promosso dall'associazione 'Di Testa Mia' in collaborazione con il Comune tenuto dalla dietista Sara Del Ministro, con cui vengono affrontati temi per poter diventare consumatori consapevoli e...

venerdì, 23 marzo 2018, 11:24

Nell'ambito della rassegna teatrale per ragazzi “Briciole di Teatro 2018” promossa dal Centro culturale di Tassignano assieme al Comune di Capannori domenica 25 marzo alle ore 16 al polo culturale Artémisia di Tassignano si svolgerà lo spettacolo Fabiccio Pagliaccio Show.

venerdì, 23 marzo 2018, 10:03

L'Istituto Ramazzini di Bologna ha concluso la ricerca relativa all'esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenze prodotte da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile."I risultati sono sconcertanti - dice Codacons -. Sono stati rilevati aumenti statistici significativi nell'incidenza di shwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei topi...

giovedì, 22 marzo 2018, 14:55

L’associazione “Piedi in cammino” in collaborazione con l'Ostello 'Il Rio di Vorno' organizza per sabato 24 e domenica 25 marzo “La via degli acquedotti”, un viaggio a piedi lungo un itinerario escursionistico da Lucca a Pisa.

giovedì, 22 marzo 2018, 14:29

Con l'anziano morto a Torregalli nella notte tra lunedì e martedì, in Toscana salgono a 3 i decessi per meningite da meningococco C dall'inizio del 2018, su un totale di 5 casi di meningite, di cui 4 C.