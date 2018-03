Carrarese - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

martedì, 13 marzo 2018, 18:49

E' attiva sul circuito Etes Come on Web la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Carrarese - Lucchese, in programma sabato 17 marzo allo 'Stadio dei Marmi' di Carrara. E' possibile acquistare biglietti del settore ospiti on line, collegandosi direttamente, anche da dispositivi mobili, sul sito internet di Etes Come on Web (in questo caso sarà sufficiente presentare la stampa del codice a barre su carta semplice e/o tramite Smartphone per la lettura dello stesso).

Al momento non esistono punti vendita abilitati Etes Come on Web in provincia di Lucca, ma la Carrarese Calcio S.r.l si riserva di comunicare nei prossimi giorni eventuali nuovi rivenditori autorizzati per l'occasione. Si consiglia pertanto di acquistare i tagliandi on line. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19 di venerdì 16 marzo.

Il giorno della gara, invece, non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti come da decisione del GOS di competenza.