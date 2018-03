Corso gratuito di comunicazione efficace: iscrizioni entro il 30 marzo

lunedì, 19 marzo 2018, 16:09

Migliorare la propria capacità di comunicare agli altri e metterla al servizio di una personale crescita professionale. Questo l’obiettivo di un corso gratuito che Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con Abc srl agenzia Unipol-Sai di Pisa, organizzano nel prossimo mese di aprile. “Sicuramente una novità nel nostro già ricco carnet di offerte nel settore formazione – spiega il direttore Confesercenti Toscana Nord Miria Paolicchi – che vuole colmare secondo noi una lacuna che sta emergendo in un mondo sempre più social in cui i rapporti interpersonali sono mediati spesso da chat o sms. La comunicazione efficace, quindi, può fare la differenza in molti campi della nostra vita e servire anche nel mondo del lavoro”. Il corso affronterà tecniche di comunicazione efficace, autostima e motivazione, gestione delle obiezioni, capacità di parlare in pubblico, attraverso un percorso alla scoperta di se stessi e degli altri, delle proprie aree di miglioramento e delle proprie risorse personali. La sede di svolgimento sono le aule Confesercenti Toscana Nord in largo Viviani 8 a Pisa con il seguente calendario: 9, 10, 23 e 24 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Ancora Paolicchi: “Il corso è rivolto prevalentemente a giovani diplomati e laureati e a coloro che hanno attitudine a lavorare per obiettivi, con dinamismo e forte motivazione alla vendita. Ed inoltre coloro che alla fine riusciranno a distinguersi e ad eccellere avranno l’opportunità di continuare il percorso di crescita professionale e personale come consulente commerciale nelle nostre reti di vendita in provincia di Pisa, Lucca e Massa Carrara”. “La nostra agenzia assicurativa – aggiungono Lucia Busatti e Paolo Gualtieri, titolari di Abc srl – prosegue il rapporto stretto di collaborazione con Confesercenti Toscana Nord attraverso questo corso nel quale crediamo molto per gli sbocchi lavorativi che può produrre per i partecipanti”. I candidati dovranno essere automuniti e inviare entro il prossimo 30 marzo (all’indirizzo mail corso@confesercentitoscananord.it) lettera di presentazione motivando la propria candidatura e curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dati personali (dl.Leg 196/2003). Una apposita commissione esaminerà le domande e saranno ammessi al corso 25 partecipanti.